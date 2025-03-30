Цены на квартиры в Испании в марте 2025 года — где купить выгодно

Испания. Фото: Unsplash

Испания, страна солнца, моря и фламенко, всегда привлекала иностранцев. Рынок недвижимости здесь переживает настоящий бум — цены на квартиры растут, особенно в популярных городах. Но стоимость жилья зависит от многих факторов, включая местонахождение, размер и тип квартиры.

По состоянию на март 2025 года рынок недвижимости Испании демонстрирует существенные изменения в ценах на квартиры в крупнейших городах страны, сообщает портал AS. Наибольший рост наблюдался в Мадриде (23,4%) и Малаге (22,3%).

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Мадрид

Мадрид остается одним из самых дорогих городов Испании для приобретения жилья. Посетители могут насладиться изысканной кухней в местных тапас-барах, прогуляться по величественному бульвару Гран-Виа или посетить знаменитый музей Прадо.

По данным платформы Idealista, средняя стоимость квадратного метра здесь составляет примерно 4 891 евро.

1-комнатная квартира (50 кв. м) — около 244 550 евро;

2-комнатная квартира (70 кв. м) — примерно 342 370 евро;

3-комнатная квартира (90 кв. м) — около 440 190 евро.

Мадрид. Фото: Unsplash

Барселона

Барселона — город, где встречаются готическая архитектура и футуристические творения Гауди. Прогулки по Ла Рамбла, отдых на пляжах Средиземного моря и гастрономические открытия в ресторанах с мировым именем делают этот город уникальным.

Средняя цена квадратного метра здесь составляет около 4 400 евро.

1-комнатная квартира (50 кв. м) — около 220 000 евро;

2-комнатная квартира (70 кв. м) — примерно 308 000 евро;

3-комнатная квартира (90 кв. м) — около 396 000 евро.

Барселона. Фото: Unsplash

Валенсия

Валенсия известна более доступными ценами на жилье и сочетает историю и современность: от средневекового квартала до футуристического Города искусств и наук. Известный своими фестивалями, вкусной паэльей и широкими пляжами, этот город привлекает как туристов, так и тех, кто ищет спокойную жизнь.

Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет примерно 1 831 евро.

1-комнатная квартира (50 кв. м) — около 91 550 евро;

2-комнатная квартира (70 кв. м) — примерно 128 170 евро;

3-комнатная квартира (90 кв. м) — около 164 790 евро.

Валенсия. Фото: Unsplash

Севилья

Севилья — это столица андалузской культуры, город фламенко, оранжевых рощ и старинных дворцов. Известный Алькасар, собор Севильи и волшебные узкие улочки создают уникальную атмосферу этого теплого и гостеприимного города.

Средняя цена квадратного метра составляет около 1 928 евро.

1-комнатная квартира (50 кв. м) — около 96 400 евро;

2-комнатная квартира (70 кв. м) — примерно 134 960 евро;

3-комнатная квартира (90 кв. м) — около 173 520 евро.

Севилья. Фото: Unsplash

Сарагоса

Сарагоса очаровывает своей историей и монументальной архитектурой. Базилика Пилар, древние римские руины и богатый выбор местных вин и блюд делают этот город прекрасным местом для жизни и путешествий.

Сарагоса предлагает одни из самых низких цен среди крупных городов Испании. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет примерно 1 469 евро.

1-комнатная квартира (50 кв. м) — около 73 450 евро;

2-комнатная квартира (70 кв. м) — примерно 102 830 евро;

3-комнатная квартира (90 кв. м) — около 132 210 евро.

Сарагоса. Фото: Unsplash

Малага

Малага — жемчужина Коста-дель-Соль, город, где родился Пикассо. Здесь царит средиземноморский стиль жизни: теплый климат, живописные пляжи и многочисленные художественные галереи, которые создают атмосферу творчества и отдыха.

Малага за последний год зафиксировала значительный рост цен на жилье. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет около 3 300 евро.

1-комнатная квартира (50 кв. м) — около 165 000 евро;

2-комнатная квартира (70 кв. м) — примерно 231 000 евро;

3-комнатная квартира (90 кв. м) — около 297 000 евро.

Малага. Фото: Unsplash

Бильбао

Бильбао — это современный город на севере Испании, известный своим музеем Гуггенхайма и авангардной архитектурой. Гастрономические традиции, близость к зеленым горам и Атлантическому океану делают его идеальным местом для ценителей природы и культуры.

В Бильбао средняя цена квадратного метра составляет около 2 880 евро.

1-комнатная квартира (50 кв. м) — около 144 000 евро;

2-комнатная квартира (70 кв. м) — примерно 201 600 евро;

3-комнатная квартира (90 кв. м) — около 259 200 евро.

Бильбао. Фото: Unsplash

Ожидается, что цены на квартиры в Испании продолжат расти в ближайшие годы. Особенно это касается популярных городов, таких как Барселона и Мадрид.

Ранее мы сообщали, Барселона привлекает покупателей недвижимости со всего мира благодаря высокому качеству жизни, прекрасному климату и богатому культурному наследию. Поэтому стоимость квартир на вторичном рынке в этом городе всегда актуальна. Рынок недвижимости Барселоны динамичен и разнообразен, предлагая варианты на любой вкус и бюджет.

Отметим, на главном пляже L'Albir Beach в Аликанте с начала летнего сезона будет действовать полный запрет курения. Это решение принято с целью защиты здоровья отдыхающих и сохранения чистоты пляжа. Местные власти надеются, что этот запрет будет способствовать созданию более комфортной и экологически чистой атмосферы для всех посетителей.