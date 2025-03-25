Вартість квартири в Барселоні на вторинному ринку в березні 2025: аналіз та прогнози

Барселона. Фото: Freepik

Барселона залишається одним з найбільш привабливих та динамічних міст Європи для купівлі житла. Висока якість життя, чудовий клімат, багата культура й історія привертають увагу покупців з усього світу. Тому питання вартості квартир на вторинному ринку в цьому місті є завжди актуальним. Ринок нерухомості Барселони динамічний та різноманітний та пропонує варіанти на будь-який смак та бюджет.

За даними профільного порталу Idealista, у середньому ціни на квартири в Барселоні коливаються від 3 000 до 4 500 євро за квадратний метр. Залежно від місця розташування, типу квартири та її стану, ціни можуть бути як набагато вищими, так і значно нижчими.

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Так, в центрі Барселони (райони Eixample, Ciutat Vella) середня ціна за квадратний метр становить 4 500 євро, а квартира площею 70 кв. м — 315 000 євро.

Район Эшампле. Фото: mesto-barcelona.cz



У Барселонеті (район біля моря) квадрат коштує 4 300 євро, а за квартиру площею 60 кв. м в середньому просять 258 000 євро.

Район Барселонета. Фото: barcelona.cat

У більш спокійному та популярному серед місцевих районі Грація середня вартість квадратного метра становить 3 800 євро, а квартира на 90 кв. м — 342 000 євро.

Район Грація. Фото: Viator



На околиці міста в районі Сант-Андреу вже більш доступні ціни — квадрат в середньому коштує 3 200 євро, а квартиру площею 80 кв. м можна придбати за 256 000 євро.

Район Сант-Андреу. Фото: Viator

Що очікує ринок нерухомості Барселони

Одним з основних факторів, що визначають ціни на нерухомість в Барселоні, є попит на житло з боку іноземних покупців, а також внутрішня міграція. Згідно з прогнозами експертів, ціни на житло в Барселоні будуть поступово зростати ще кілька років, хоча і не такими стрімкими темпами, як у попередньому десятилітті.

Очікується, що в 2025 році ціни на вторинному ринку Барселони можуть збільшитися на 3-5%, пише Europortal. Збільшення попиту на оренду житла також сприяє зростанню цін на купівлю квартир. Вартість оренди житла, за даними 2024 року, зросла на 7-10%, що підштовхує інвесторів до купівлі житла, аби здобути стабільний пасивний дохід від оренди.

Особливо це стосується таких престижних районів, як Eixample та Barceloneta, де пропозиція обмежена, а попит на житло постійно високий.

Поради для покупців

Якщо ви плануєте купити квартиру в Барселоні, то варто звернути увагу на кілька важливих факторів:

вибір району. Райони з гарною транспортною доступністю, пляжами та історичними пам'ятками зазвичай коштують дорожче;

стан квартири. Квартири після ремонту або новобудови будуть дорожчими, але також можуть принести більший прибуток при здаванні в оренду;

зміни в ринку. Зважаючи на нестабільність глобальної економіки, варто стежити за новинами, щоб уникнути переплат за завищеними цінами.

Раніше ми розповідали, що ринок нерухомості Чехії продовжив демонструвати зростання цін, досягнувши середньої вартості квадратного метра понад 110 тисяч крон. Це на 15% більше, ніж попереднього року. Хоча загалом квартири в Чехії дорожчі, ніж в Україні, у деяких регіонах можна знайти більш доступні варіанти.

Також ми аналізували американський ринок житла, який демонструє значні коливання цін на оренду та купівлю квартир у різних містах. У більшості великих міст оренда є вигіднішою, ніж купівля, але є й винятки, де придбання житла є економічно доцільнішим. Тому перед прийняттям рішення про оренду чи купівлю житла в США необхідно ретельно проаналізувати місцевий ринок нерухомості.