Ціни на квартири в Чехії в 2025 році: вартість житла в Празі та регіонах

Прага. Фото: Freepik

Ринок нерухомості Чехії продовжує змінюватися, і 2024 рік став ще одним періодом зростання цін. Наприкінці року середня вартість квадратного метра перевищила 110 тисяч крон (приблизно 193 тисячі гривень), що на 15% більше, ніж роком раніше. Порівняно з Україною, квартири в Чехії коштують дорожче, але є регіони з доступнішими цінами.

Як повідомляє видання Peníze.cz з посиланням на дані Deloitte Real Index, попри загальне зростання, ринок нерухомості у Чехії поводився неоднорідно. В деяких містах житло подорожчало, тоді як в інших відбулося зниження цін.

Читайте також:

Наприклад, у Празі середня ціна наблизилася до 140 тисяч крон (близько 235 тис. грн) за квадратний метр, тоді як у Брно спостерігалося невелике зниження — на 3,2%.

Справжнім ціновим стрибком відзначилося місто Градец-Кралове, де за останній квартал житло подорожчало на 15%. Водночас у Пльзені та Оломоуці зафіксовано спад цін на 6% та 1,3% відповідно.

Цікаво, що квартири в новобудовах продаються майже на 25% дорожче, ніж у старих цегляних будинках, а порівняно з панельними — на 6% дорожче.

Де в Чехії квартири найдорожчі

Як і раніше, найдорожче житло розташоване у столиці:

Прага — 140 тис. крон/кв. м (235 тис. грн);

Брно (Південноморавський край) — 108 тис. крон/кв. м (189 тис. грн);

Градец-Кралове — 86,4 тис. крон/кв. м (151 тис. грн).

Помітне зростання відбулося також у Карлових Варах та Іглаві, що свідчить про підвищений інтерес до житла у цих регіонах.

Де в Чехії квартири найдешевші

Найнижчі ціни традиційно спостерігаються в таких регіонах:

Устецький край — 38,5 тис. крон/кв. м (67 тис. грн);

Карлові Вари — 51 тис. крон/кв. м (89 тис. грн);

Острава — 52,2 тис. крон/кв. м (91 тис. грн).

Варто зазначити, що попри загальне здешевлення, в Остраві за рік відбулося значне подорожчання — на 22%.

Ціни на квартири в Чехії. Графіка: Deloitte Real Index

Чехія та Україна: що вигідніше

Якщо порівнювати з Україною, то ціни на житло в Чехії загалом вищі, особливо у великих містах. Наприклад, у Києві середня вартість квадратного метра в 2024 році на первинному ринку коливалася в межах 50-80 тисяч гривень, що значно менше за празькі показники. Однак у невеликих містах Чехії, як-от Усті-над-Лабем або Карлові Вари, можна знайти квартири за ціною, співмірною з українською нерухомістю.

Попри високі ціни, ринок житла Чехії залишається привабливим для інвесторів. Великий попит на оренду, стабільна економіка та можливість отримання іпотечного кредиту роблять покупку нерухомості вигідною у довгостроковій перспективі.

Як повідомлялось, українці, які тривалий час проживають у Чехії, можуть подати заявку на дозвіл на довгострокове перебування. Для цього їм необхідно освоїти інструменти електронної ідентифікації. Ці інструменти відкривають доступ до державних онлайн-послуг.

Також стало відомо, що Чехія та Польща спільно працюють над новими правилами перебування українців в ЄС після війни. Планується, що тимчасовий захист буде скасовано, але українці зможуть легально залишатися в Євросоюзі на інших законних підставах.