Цены на квартиры в Чехии в 2025 году: стоимость жилья в Праге и регионах

Прага. Фото: Freepik

Рынок недвижимости Чехии продолжает меняться, и 2024 год стал еще одним периодом роста цен. В конце года средняя стоимость квадратного метра превысила 110 тысяч крон (примерно 193 тысячи гривен), что на 15% больше, чем годом ранее. По сравнению с Украиной, квартиры в Чехии стоят дороже, но есть регионы с более доступными ценами.

Как сообщает издание Peníze.cz со ссылкой на данные Deloitte Real Index, несмотря на общий рост, рынок недвижимости в Чехии вел себя неоднородно. В некоторых городах жилье подорожало, тогда как в других произошло снижение цен.

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Например, в Праге средняя цена приблизилась к 140 тысяч крон (около 235 тыс. грн) за квадратный метр, тогда как в Брно наблюдалось небольшое снижение — на 3,2%.

Настоящим ценовым скачком отметился город Градец-Кралове, где за последний квартал жилье подорожало на 15%. В то же время в Пльзене и Оломоуце зафиксирован спад цен на 6% и 1,3% соответственно.

Интересно, что квартиры в новостройках продаются почти на 25% дороже, чем в старых кирпичных домах, а по сравнению с панельными — на 6% дороже.

Где в Чехии квартиры самые дорогие

Как и раньше, самое дорогое жилье расположено в столице:

Прага — 140 тыс. крон/кв. м (235 тыс. грн);

Брно (Южноморавский край) — 108 тыс. крон/кв. м (189 тыс. грн);

Градец-Кралове — 86,4 тыс. крон/кв. м (151 тыс. грн).

Заметный рост произошел также в Карловых Варах и Иглаве, что свидетельствует о повышенном интересе к жилью в этих регионах.

Где в Чехии квартиры самые дешевые

Самые низкие цены традиционно наблюдаются в таких регионах:

Устецкий край — 38,5 тыс. крон/кв. м (67 тыс. грн);

Карловы Вары — 51 тыс. крон/кв. м (89 тыс. грн);

Острава — 52,2 тыс. крон/кв. м (91 тыс. грн).

Стоит отметить, что несмотря на общее удешевление, в Остраве за год произошло значительное подорожание — на 22%.

Цены на квартиры в Чехии. Графика: Deloitte Real Index

Чехия и Украина: что выгоднее

Если сравнивать с Украиной, то цены на жилье в Чехии в целом выше, особенно в крупных городах. Например, в Киеве средняя стоимость квадратного метра в 2024 году на первичном рынке колебалась в пределах 50-80 тысяч гривен, что значительно меньше пражских показателей. Однако в небольших городах Чехии, таких как Усти-над-Лабем или Карловы Вары, можно найти квартиры по цене, соизмеримой с украинской недвижимостью.

Несмотря на высокие цены, рынок жилья Чехии остается привлекательным для инвесторов. Большой спрос на аренду, стабильная экономика и возможность получения ипотечного кредита делают покупку недвижимости выгодной в долгосрочной перспективе.

Как сообщалось, украинцы, которые длительное время проживают в Чехии, могут подать заявку на разрешение на долгосрочное пребывание. Для этого им необходимо освоить инструменты электронной идентификации. Эти инструменты открывают доступ к государственным онлайн-услугам.

Также стало известно, что Чехия и Польша совместно работают над новыми правилами пребывания украинцев в ЕС после войны. Планируется, что временная защита будет отменена, но украинцы смогут легально оставаться в Евросоюзе на других законных основаниях.