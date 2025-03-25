Стоимость квартиры в Барселоне на вторичном рынке в марте 2025 года: анализ и прогнозы

Барселона. Фото: Freepik

Барселона остается одним из самых привлекательных и динамичных городов Европы для покупки жилья. Высокое качество жизни, великолепный климат, богатая культура и история привлекают внимание покупателей со всего мира. Поэтому вопрос стоимости квартир на вторичном рынке в этом городе всегда актуален. Рынок недвижимости Барселоны динамичен и разнообразен и предлагает варианты на любой вкус и бюджет.

По данным профильного портала Idealista, в среднем цены на квартиры в Барселоне колеблются от 3 000 до 4 500 евро за квадратный метр. В зависимости от местоположения, типа квартиры и ее состояния, цены могут быть как намного выше, так и значительно ниже.

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Так, в центре Барселоны (районы Eixample, Ciutat Vella) средняя цена за квадратный метр составляет 4 500 евро, а квартира площадью 70 кв. м — 315 000 евро.

Район Эшампле. Фото: mesto-barcelona.cz



В Барселонете (район у моря) квадрат стоит 4 300 евро, а за квартиру площадью 60 кв. м в среднем просят 258 000 евро.

Район Барселонета. Фото: barcelona.cat

В более спокойном и популярном среди местных районе Грация средняя стоимость квадратного метра составляет 3 800 евро, а квартира на 90 кв. м — 342 000 евро.

Район Грация. Фото: Viator



На окраине города в районе Сант-Андреу уже более доступные цены — квадрат в среднем стоит 3 200 евро, а квартиру площадью 80 кв. м можно приобрести за 256 000 евро.

Район Сант-Андреу. Фото: Viator

Что ожидает рынок недвижимости Барселоны

Одним из основных факторов, определяющих цены на недвижимость в Барселоне, является спрос на жилье со стороны иностранных покупателей, а также внутренняя миграция. Согласно прогнозам экспертов, цены на жилье в Барселоне будут постепенно расти еще несколько лет, хотя и не такими стремительными темпами, как в предыдущем десятилетии.

Ожидается, что в 2025 году цены на вторичном рынке Барселоны могут увеличиться на 3-5%, пишет Europortal. Увеличение спроса на аренду жилья также способствует росту цен на покупку квартир. Стоимость аренды жилья, по данным 2024 года, выросла на 7-10%, что подталкивает инвесторов к покупке жилья, чтобы получить стабильный пассивный доход от аренды.

Особенно это касается таких престижных районов, как Eixample и Barceloneta, где предложение ограничено, а спрос на жилье постоянно высокий.

Советы для покупателей

Если вы планируете купить квартиру в Барселоне, то стоит обратить внимание на несколько важных факторов:

выбор района. Районы с хорошей транспортной доступностью, пляжами и историческими достопримечательностями обычно стоят дороже;

состояние квартиры. Квартиры после ремонта или новостройки будут дороже, но также могут принести большую прибыль при сдаче в аренду;

изменения в рынке. Ввиду нестабильности глобальной экономики, стоит следить за новостями, чтобы избежать переплат по завышенным ценам.

Ранее мы рассказывали, что рынок недвижимости Чехии продолжил демонстрировать рост цен, достигнув средней стоимости квадратного метра более 110 тысяч крон. Это на 15% больше, чем в предыдущем году. Хотя в целом квартиры в Чехии дороже, чем в Украине, в некоторых регионах можно найти более доступные варианты.

Также мы анализировали американский рынок жилья, который демонстрирует значительные колебания цен на аренду и покупку квартир в разных городах. В большинстве крупных городов аренда выгоднее, чем покупка, но есть и исключения, где приобретение жилья является экономически целесообразным. Поэтому перед принятием решения об аренде или покупке жилья в США необходимо тщательно проанализировать местный рынок недвижимости.