Вартість квартир в США — скільки коштує оренда та купівля у березні 2025

Прапор США на будівлі. Фото: Freepik

Ринок житла в США демонструє значну різницю у вартості оренди та купівлі квартир залежно від міста. У більшості великих мегаполісів оренда залишається вигіднішою, ніж купівля, але є й винятки, де придбання житла є більш економічно доцільним.

Редакція Новини.LIVE розповідає про американські міста з найдешевшою та найдорожчою орендою, а також з найдоступнішими та найдорожчими квартирами для купівлі.

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Тенденції на ринку оренди

Ринок оренди житла в США демонструє ознаки зростання, пише Business Insider. Згідно з даними за лютий 2025 року, орендна плата за однокімнатні квартири зросла на 2,9% до 1 525 дол., а за двокімнатні — на 3,7%, до 1,905 дол.

Попри тимчасове зниження цін на оренду взимку, очікується, що попит залишатиметься високим, що може призвести до подальшого зростання орендних ставок у найближчі місяці.

Найдешевша оренда квартир в США

Деякі штати пропонують особливо низькі ціни на оренду житла. За даними порталу Apartments, серед них виділяються:

Західна Вірджинія: середня орендна плата за 1-кімнатну квартиру становить 795 дол. на місяць;

Арканзас: оренда однушки в середньому коштує 846 дол. на місяць;

Північна Дакота: середня орендна плата — 863 дол. на місяць;

Південна Дакота: оренда обходиться в середньому в 866 дол. на місяць;

Міссісіпі: середня орендна плата становить дол. 873 на місяць.

Найдорожчі міста для оренди квартир

У великих мегаполісах США орендна плата значно вища - високий попит та обмежена пропозиція сприяють зростанню цін.

Нью-Йорк: середня орендна плата за однокімнатну квартиру в Манхеттені може сягати 4000-5000 дол. на місяць. Бруклін і Квінз пропонують трохи доступніші варіанти, але ціни все одно високі.

Нью-Йорк. Фото: Unsplash

Хмарочоси Нью-Йорка. Фото: Unsplash

Сан-Франциско, Каліфорнія: місто залишається одним з найдорожчих для оренди, з середньою ціною за однокімнатну квартиру в межах 3500-4500 дол.

Будинки у Сан-Франциско. Фото: Unsplash

Сан-Франциско. Фото: Unsplash

Маямі, Флорида та Лос-Анджелес, Каліфорнія: оренда однокімнатної квартири може коштувати від 2500 до 3500 дол. на місяць.

Пляжі Майамі. Фото: Unsplash

Майамі. Фото: Unsplash

Міста, де купівля житла дешевша за оренду

Згідно з аналізом Zillow Home Loans, у 22 з 50 найбільших міст США щомісячні виплати за іпотекою виявилися нижчими, ніж орендна плата. Це стало можливим завдяки зниженню відсоткових ставок за іпотекою до найнижчого рівня з початку 2023 року.

Найбільшу економію можна спостерігати у таких містах:

Новий Орлеан, Луїзіана та Чикаго, Іллінойс. Типова орендна плата становить 2 074 дол. на місяць, тоді як щомісячний платіж за іпотекою — 1 640 дол., що дозволяє заощадити 434 дол. на місяць.

Піттсбург, Пенсільванія. Оренда — 1 500 дол., іпотека — 1 179 дол., економія — 321 дол. на місяць.

Інші міста, де купівля вигідніша за оренду, включають Майамі (Флорида), Мемфіс (Теннессі), Клівленд (Огайо), Детройт (Мічіган), Тампа (Флорида), Оклахома-Сіті (Оклахома) та Х'юстон (Техас).

Міста, де оренда житла дешевша за купівлю

У більшості великих міст США оренда житла залишається вигіднішою, ніж його купівля. Як повідомляє CBS, у таких містах, як Сан-Хосе, Сан-Франциско та Окленд (Каліфорнія), купівля квартири може бути значно дорожчою за оренду.

Наприклад, у Сан-Хосе середній платіж за іпотекою становить понад 11 000 дол., тоді як оренда на місяць коштує приблизно 4 200 дол., що робить купівлю на 165% дорожчою за оренду.

Рекомендації для потенційних орендарів та покупців

Перш ніж приймати рішення про оренду або купівлю житла, важливо враховувати не лише щомісячні платежі, але й додаткові витрати, пишуть експерти видання Bazar.

Власники житла сплачують податки, страховку та комунальні послуги, а також несуть витрати на обслуговування.

Орендарі можуть стикатися з додатковими витратами на страховку, парковку та комунальні послуги.

Раніше ми проаналізували вартість оренди житла в Україні та Європейському Союзі, виявивши суттєві відмінності. І порівняли, як ціни на оренду співвідносяться із середніми заробітними платами в ключових містах обох регіонів. Це дозволило нам оцінити доступність житла для мешканців різних країн.

Також ми розповідали про ринок нерухомості в Польщі, де пошук вигідного житла, особливо у великих містах, може бути складним через високі ціни. Однак, існують міста, де можна знайти доступні варіанти для купівлі та оренди квартир.