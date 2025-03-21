Вартість квартир в США — скільки коштує оренда та купівля у березні 2025

Ціни на квартири в США — в яких містах найдешевша нерухомість
Ринок житла в США демонструє значну різницю у вартості оренди та купівлі квартир залежно від міста. У більшості великих мегаполісів оренда залишається вигіднішою, ніж купівля, але є й винятки, де придбання житла є більш економічно доцільним.
Редакція Новини.LIVE розповідає про американські міста з найдешевшою та найдорожчою орендою, а також з найдоступнішими та найдорожчими квартирами для купівлі.
Тенденції на ринку оренди
Ринок оренди житла в США демонструє ознаки зростання, пише Business Insider. Згідно з даними за лютий 2025 року, орендна плата за однокімнатні квартири зросла на 2,9% до 1 525 дол., а за двокімнатні — на 3,7%, до 1,905 дол.
Попри тимчасове зниження цін на оренду взимку, очікується, що попит залишатиметься високим, що може призвести до подальшого зростання орендних ставок у найближчі місяці.
Найдешевша оренда квартир в США
Деякі штати пропонують особливо низькі ціни на оренду житла. За даними порталу Apartments, серед них виділяються:
- Західна Вірджинія: середня орендна плата за 1-кімнатну квартиру становить 795 дол. на місяць;
- Арканзас: оренда однушки в середньому коштує 846 дол. на місяць;
- Північна Дакота: середня орендна плата — 863 дол. на місяць;
- Південна Дакота: оренда обходиться в середньому в 866 дол. на місяць;
- Міссісіпі: середня орендна плата становить дол. 873 на місяць.
Найдорожчі міста для оренди квартир
У великих мегаполісах США орендна плата значно вища - високий попит та обмежена пропозиція сприяють зростанню цін.
- Нью-Йорк: середня орендна плата за однокімнатну квартиру в Манхеттені може сягати 4000-5000 дол. на місяць. Бруклін і Квінз пропонують трохи доступніші варіанти, але ціни все одно високі.
- Сан-Франциско, Каліфорнія: місто залишається одним з найдорожчих для оренди, з середньою ціною за однокімнатну квартиру в межах 3500-4500 дол.
- Маямі, Флорида та Лос-Анджелес, Каліфорнія: оренда однокімнатної квартири може коштувати від 2500 до 3500 дол. на місяць.
Міста, де купівля житла дешевша за оренду
Згідно з аналізом Zillow Home Loans, у 22 з 50 найбільших міст США щомісячні виплати за іпотекою виявилися нижчими, ніж орендна плата. Це стало можливим завдяки зниженню відсоткових ставок за іпотекою до найнижчого рівня з початку 2023 року.
Найбільшу економію можна спостерігати у таких містах:
- Новий Орлеан, Луїзіана та Чикаго, Іллінойс. Типова орендна плата становить 2 074 дол. на місяць, тоді як щомісячний платіж за іпотекою — 1 640 дол., що дозволяє заощадити 434 дол. на місяць.
- Піттсбург, Пенсільванія. Оренда — 1 500 дол., іпотека — 1 179 дол., економія — 321 дол. на місяць.
Інші міста, де купівля вигідніша за оренду, включають Майамі (Флорида), Мемфіс (Теннессі), Клівленд (Огайо), Детройт (Мічіган), Тампа (Флорида), Оклахома-Сіті (Оклахома) та Х'юстон (Техас).
Міста, де оренда житла дешевша за купівлю
У більшості великих міст США оренда житла залишається вигіднішою, ніж його купівля. Як повідомляє CBS, у таких містах, як Сан-Хосе, Сан-Франциско та Окленд (Каліфорнія), купівля квартири може бути значно дорожчою за оренду.
Наприклад, у Сан-Хосе середній платіж за іпотекою становить понад 11 000 дол., тоді як оренда на місяць коштує приблизно 4 200 дол., що робить купівлю на 165% дорожчою за оренду.
Рекомендації для потенційних орендарів та покупців
Перш ніж приймати рішення про оренду або купівлю житла, важливо враховувати не лише щомісячні платежі, але й додаткові витрати, пишуть експерти видання Bazar.
Власники житла сплачують податки, страховку та комунальні послуги, а також несуть витрати на обслуговування.
Орендарі можуть стикатися з додатковими витратами на страховку, парковку та комунальні послуги.
Раніше ми проаналізували вартість оренди житла в Україні та Європейському Союзі, виявивши суттєві відмінності. І порівняли, як ціни на оренду співвідносяться із середніми заробітними платами в ключових містах обох регіонів. Це дозволило нам оцінити доступність житла для мешканців різних країн.
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