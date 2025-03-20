Нерухомість у Польщі: де найдешевші та найдорожчі квартири в 2025 році

Вроцлав. Фото: Freepik

Ринок нерухомості в Польщі постійно змінюється, і знайти вигідну пропозицію може бути справжнім викликом. Особливо, коли мова йде про великі міста, де ціни на житло можуть бути досить високими. Однак є міста, де можна знайти доступні варіанти як для оренди, так і для купівлі квартири.

Як повідомляє портал Otodom, на ціни квартир в Польщі впливає кілька факторів:

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розташування. Ціни на квартири в центрі міста, як правило, вищі, ніж на околицях;

Ціни на квартири в центрі міста, як правило, вищі, ніж на околицях; площа. Ціни на квартири більшої площі, як правило, вищі, ніж на квартири меншої площі;

Ціни на квартири більшої площі, як правило, вищі, ніж на квартири меншої площі; стан. Ціни на квартири в новобудовах, як правило, вищі, ніж на квартири на вторинному ринку;

Ціни на квартири в новобудовах, як правило, вищі, ніж на квартири на вторинному ринку; економічна ситуація в країні. Зростання ВВП та зниження рівня безробіття сприяють підвищенню цін на нерухомість;

Зростання ВВП та зниження рівня безробіття сприяють підвищенню цін на нерухомість; міграція. Приплив мігрантів, особливо з України, збільшує попит на житло;

Приплив мігрантів, особливо з України, збільшує попит на житло; інфраструктура. Розвиток транспортної та соціальної інфраструктури підвищує привабливість міст та ціни на квартири;

Розвиток транспортної та соціальної інфраструктури підвищує привабливість міст та ціни на квартири; відсоткові ставки. Зростання відсоткових ставок за іпотечними кредитами може знизити попит на купівлю житла.

Де найдешевші квартири у Польщі

За даними профільного порталу Rynek Pierwotny, квартири з найвигіднішими цінами в Польщі можна знайти в наступних містах:

Лодзь. Це місто є одним з лідерів за доступністю житла. Тут можна знайти квартири за ціною від 11 400 злотих за квадратний метр. А оренда однокімнатної квартири в центрі міста обійдеться в середньому в 1 800 злотих на місяць.

Це місто є одним з лідерів за доступністю житла. Тут можна знайти квартири за ціною від 11 400 злотих за квадратний метр. А оренда однокімнатної квартири в центрі міста обійдеться в середньому в 1 800 злотих на місяць. Бидгощ. Ще одне місто, де можна знайти недороге житло. Ціни на квартири тут починаються від 10 500 злотих за квадратний метр. Оренда 1-кімнатної квартири в центрі міста коштує близько 1 600 злотих на місяць.

Ще одне місто, де можна знайти недороге житло. Ціни на квартири тут починаються від 10 500 злотих за квадратний метр. Оренда 1-кімнатної квартири в центрі міста коштує близько 1 600 злотих на місяць. Ольштин. Це місто також пропонує доступні варіанти житла. Ціни на квартири тут починаються від 11 300 злотих за квадратний метр, а оренда однушки в центрі міста — близько 1 700 злотих на місяць.

Це місто також пропонує доступні варіанти житла. Ціни на квартири тут починаються від 11 300 злотих за квадратний метр, а оренда однушки в центрі міста — близько 1 700 злотих на місяць. Жешув. У цьому місті ціни на квартири починаються від 11 100 злотих за квадратний метр. Оренда однокімнатної квартири в центрі міста - орієнтовно 1 750 злотих на місяць.

Де в Польщі найдорожчі квартири

Варшава

Столиця Польщі традиційно очолює список найдорожчих міст. Ціни на квартири тут можуть сягати 17 700 злотих за квадратний метр і вище. Оренда однокімнатної квартири в центрі міста може коштувати від 3 000 злотих на місяць.

Краків

Це місто є одним з найпопулярніших серед туристів, що впливає на ціни на нерухомість. Ціни за "квадрат" тут починаються від 16 500 злотих за квадратний метр. За оренду однокімнатної квартири в центрі міста треба заплатити близько 2 800 злотих на місяць.

Гданськ

Місто на узбережжі Балтійського моря, яке приваблює покупців своєю унікальною атмосферою. Вартість квадратного метра починається від 16 800 злотих за кв. м. Оренда "однушки" в центрі міста коштує в середньому в 2 700 злотих на місяць.

Сопот

Це місто на узбережжі Балтійського моря, є одним з найдорожчих курортів Польщі. Ціни на квартири тут можуть досягати 20 600 злотих за квадратний метр і вище.

Свіноуйсьце

Це курортне місто на узбережжі Балтійського моря, де ціни на нове житло досягають найвищих показників. Середня ціна за нове житло там становить 33,5 тис. злотих за квадратний метр.

Поради для тих, хто шукає квартиру в Польщі

Розгляньте варіанти на околицях. Ціни на квартири на околицях великих міст, як правило, нижчі, ніж у центрі.

Будьте готові до конкуренції. У великих містах конкуренція за житло висока, тому будьте готові до швидкого прийняття рішень.

Розгляньте вторинний ринок. На вторинному ринку можна знайти вигідніші пропозиції, ніж у новобудовах.

Як повідомлялось, у Польщі певні групи населення мають можливість отримати службове житло або компенсацію за оренду. Це стосується і українців, які прибули до країни через повномасштабне вторгнення Росії. Держава надає підтримку у вигляді пільг на житло для тих, хто потребує допомоги.

Зазначимо також, що багато українців у Польщі можуть зіткнутися з депортацією у 2025 році через незнання місцевих законів. Для легального перебування важливо вчасно продовжувати візу та дотримуватися правил країни. Ігнорування цих вимог може призвести до примусового виселення на батьківщину.