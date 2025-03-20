Недвижимость в Польше: где самые дешевые и самые дорогие квартиры в 2025 году

Вроцлав. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в Польше постоянно меняется, и найти выгодное предложение может быть настоящим вызовом. Особенно, когда речь идет о крупных городах, где цены на жилье могут быть достаточно высокими. Однако, есть города, где можно найти доступные варианты как для аренды, так и для покупки квартиры.

Как сообщает портал Otodom, на цены квартир в Польше влияют несколько факторов:

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расположение. Цены на квартиры в центре города, как правило, выше, чем на окраинах;

Цены на квартиры в центре города, как правило, выше, чем на окраинах; площадь. Цены на квартиры большей площади, как правило, выше, чем на квартиры меньшей площади;

Цены на квартиры большей площади, как правило, выше, чем на квартиры меньшей площади; состояние. Цены на квартиры в новостройках, как правило, выше, чем на квартиры на вторичном рынке;

Цены на квартиры в новостройках, как правило, выше, чем на квартиры на вторичном рынке; экономическая ситуация в стране. Рост ВВП и снижение уровня безработицы способствуют повышению цен на недвижимость;

Рост ВВП и снижение уровня безработицы способствуют повышению цен на недвижимость; миграция. Приток мигрантов, особенно из Украины, увеличивает спрос на жилье;

Приток мигрантов, особенно из Украины, увеличивает спрос на жилье; инфраструктура. Развитие транспортной и социальной инфраструктуры повышает привлекательность городов и цены на квартиры;

Развитие транспортной и социальной инфраструктуры повышает привлекательность городов и цены на квартиры; процентные ставки. Рост процентных ставок по ипотечным кредитам может снизить спрос на покупку жилья.

Где самые дешевые квартиры в Польше

По данным профильного портала Rynek Pierwotny, квартиры с самыми выгодными ценами в Польше можно найти в следующих городах:

Лодзь. Этот город является одним из лидеров по доступности жилья. Здесь можно найти квартиры по цене от 11 400 злотых за квадратный метр. А аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется в среднем в 1 800 злотых в месяц.

Этот город является одним из лидеров по доступности жилья. Здесь можно найти квартиры по цене от 11 400 злотых за квадратный метр. А аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется в среднем в 1 800 злотых в месяц. Быдгощ. Еще один город, где можно найти недорогое жилье. Цены на квартиры здесь начинаются от 10 500 злотых за квадратный метр. Аренда 1-комнатной квартиры в центре города стоит около 1 600 злотых в месяц.

Еще один город, где можно найти недорогое жилье. Цены на квартиры здесь начинаются от 10 500 злотых за квадратный метр. Аренда 1-комнатной квартиры в центре города стоит около 1 600 злотых в месяц. Ольштын. Этот город также предлагает доступные варианты жилья. Цены на квартиры здесь начинаются от 11 300 злотых за квадратный метр, а аренда однушки в центре города — около 1 700 злотых в месяц.

Этот город также предлагает доступные варианты жилья. Цены на квартиры здесь начинаются от 11 300 злотых за квадратный метр, а аренда однушки в центре города — около 1 700 злотых в месяц. Жешув. В этом городе цены на квартиры начинаются от 11 100 злотых за квадратный метр. Аренда однокомнатной квартиры в центре города - ориентировочно 1 750 злотых в месяц.

Где в Польше самые дорогие квартиры

Варшава

Столица Польши традиционно возглавляет список самых дорогих городов. Цены на квартиры здесь могут достигать 17 700 злотых за квадратный метр и выше. Аренда однокомнатной квартиры в центре города может стоить от 3 000 злотых в месяц.

Краков

Этот город является одним из самых популярных среди туристов, что влияет на цены на недвижимость. Цены за "квадрат" здесь начинаются от 16 500 злотых за квадратный метр. За аренду однокомнатной квартиры в центре города надо заплатить около 2 800 злотых в месяц.

Гданьск

Город, расположенный на побережье Балтийского моря, привлекает покупателей своей уникальной атмосферой. Стоимость квадратного метра начинаются от 16 800 злотых за квадратный метр. Аренда "однушки" в центре города стоит в среднем в 2 700 злотых в месяц.

Сопот

Этот город на побережье Балтийского моря является одним из самых дорогих курортов Польши. Цены на квартиры здесь могут достигать 20 600 злотых за квадратный метр и выше.

Свиноуйсьце

Это курортный город на побережье Балтийского моря, где цены на новое жилье достигают самых высоких показателей. Средняя цена за новое жилье там составляет 33,5 тыс. злотых за квадратный метр.

Советы для тех, кто ищет квартиру в Польше

Рассмотрите варианты на окраинах. Цены на квартиры на окраинах крупных городов, как правило, ниже, чем в центре.

Будьте готовы к конкуренции. В крупных городах конкуренция за жилье высокая, поэтому будьте готовы к быстрому принятию решений.

Рассмотрите вторичный рынок. На вторичном рынке можно найти более выгодные предложения, чем в новостройках.

Как сообщалось, в Польше определенные группы населения имеют возможность получить служебное жилье или компенсацию за аренду. Это касается и украинцев, которые прибыли в страну из-за полномасштабного вторжения России. Государство оказывает поддержку в виде льгот на жилье для тех, кто нуждается в помощи.

Отметим также, многие украинцы в Польше могут столкнуться с депортацией в 2025 году из-за незнания местных законов. Для легального пребывания важно вовремя продлевать визу и соблюдать правила страны. Игнорирование этих требований может привести к принудительному выселению на родину.