Чи може українець купити квартиру в Польщі у 2025 році

Гданськ. Фото: Pixabay

Багато українців розглядають купівлю житла в Польщі як інвестицію або спосіб закріпитися в країні. Польський ринок нерухомості стабільний, а ціни — більш доступні, ніж у багатьох країнах ЄС. Але чи може українець безперешкодно стати власником квартири чи будинку.

Як повідомляє портал inPoland, українці можуть без проблем купувати квартири в Польщі без будь-яких дозволів. Це право поширюється на нерухомість у багатоквартирних будинках. Але якщо мова йде про:

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будинок із землею — необхідний спеціальний дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі. Він діє 2 роки;

житло у прикордонній зоні — дозвіл теж обов’язковий.

Процес отримання дозволу включає перевірку зв’язків із Польщею: чи є у покупця родичі-громадяни Польщі, дозвіл на проживання, бізнес або робота.

Як оплатити покупку нерухомості

Оплата можлива лише безготівково і тільки в злотих. Для цього потрібно мати рахунок у польському банку.

Якщо сума перевищує 15 000 євро, потрібно підтвердити джерело походження грошей. Документами можуть бути:

довідка про заробітну плату;

продаж нерухомості в Україні;

витяг із банківського рахунку чи депозиту.

Протягом 5 років польська податкова має право запитати підтвердження джерела коштів.

Чи обов’язкова згода чоловіка/дружини

Якщо українець перебуває у шлюбі, то для купівлі житла потрібна згода подружжя. Особиста присутність не є обов’язковою — достатньо нотаріальної довіреності.

Чи може українець взяти іпотеку

Щоб отримати українцю іпотечний кредит у польському банку, потрібно:

карта побиту (тимчасова або постійна);

офіційний дохід у Польщі;

прописка та номер PESEL.

Банки також перевіряють кредитну історію та наявність інших фінансових зобов’язань. Ставка зазвичай стартує від 7% річних, а перший внесок складає 10-20% вартості житла.

Як перевірити квартиру перед купівлею

Щоб уникнути проблем, слід перевірити:

чи є продавець офіційним власником — виписка з Księga Wieczysta (земельного кадастру);

чи немає заборгованостей за комунальні послуги;

чи не перебуває квартира у заставі або судових справах.

Податки та витрати при купівлі нерухомості в Польщі

Купівля нерухомості у Польщі супроводжується додатковими витратами:

2% податок на цивільно-правові операції (PCC) — для житла на вторинному ринку;

нотаріальні збори — від 1 000 до 3 000 злотих;

комісія ріелтора — якщо покупка відбувається через агентство;

реєстраційні збори — близько 200 злотих.

Як повідомлялось, у Польщі деякі громадяни можуть отримати службове житло або компенсацію на оренду. Українці, які приїхали після початку війни, також мають право на ці пільги. Для отримання допомоги потрібно відповідати певним критеріям, встановленим польським законодавством.

Також нагадаємо, що з 2025 року в Польщі набули чинності нові правила оренди житла, що призведе до зростання цін на ринку нерухомості. Також очікується посилення контролю за житлом та введення додаткових вимог до орендарів. Ці зміни можуть суттєво вплинути на умови проживання, особливо для українців, які орендують житло в Польщі.