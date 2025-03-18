Может ли украинец купить квартиру в Польше в 2025 году

Гданьск. Фото: Pixabay

Многие украинцы рассматривают покупку жилья в Польше как инвестицию или способ закрепиться в стране. Польский рынок недвижимости стабилен, а цены — более доступней, чем во многих странах ЕС. Но может ли украинец беспрепятственно стать владельцем квартиры или дома в этой стране.

Как сообщает портал inPoland, украинцы могут без проблем покупать квартиры в Польше без каких-либо разрешений. Это право распространяется на недвижимость в многоквартирных домах. Но если речь идет о:

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доме с землей — необходимо специальное разрешение от Министерства внутренних дел Польши. Оно действует 2 года;

жилье в приграничной зоне — разрешение тоже обязательно.

Процесс получения разрешения включает проверку связей с Польшей: есть ли у покупателя родственники-граждане Польши, вид на жительство, бизнес или работа.

Как оплатить покупку недвижимости

Оплата возможна только по безналу и только в злотых. Для этого нужно иметь счет в польском банке.

Если сумма превышает 15 000 евро, нужно подтвердить источник происхождения денег. Документами могут быть:

справка о заработной плате;

продажа недвижимости в Украине;

выписка с банковского счета или депозита.

В течение 5 лет польская налоговая имеет право запросить подтверждение источника средств.

Обязательно ли согласие супруга/супруги

Если украинец находится в браке, то для покупки жилья требуется согласие супругов. Личное присутствие не является обязательным — достаточно нотариальной доверенности.

Может ли украинец взять ипотеку

Чтобы получить украинцу ипотечный кредит в польском банке, нужно:

карта побыту (временная или постоянная);

официальный доход в Польше;

прописка и номер PESEL.

Банки также проверяют кредитную историю и наличие других финансовых обязательств. Ставка обычно стартует от 7% годовых, а первый взнос составляет 10-20% стоимости жилья.

Как проверить квартиру перед покупкой

Чтобы избежать проблем, следует проверить:

является ли продавец официальным владельцем — выписка из Księga Wieczysta (земельного кадастра);

нет ли задолженностей за коммунальные услуги;

не находится ли квартира в залоге или судебных делах.

Налоги и расходы при покупке недвижимости в Польше

Покупка недвижимости в Польше сопровождается дополнительными расходами:

2% налог на гражданско-правовые операции (PCC) — для жилья на вторичном рынке;

нотариальные сборы — от 1 000 до 3 000 злотых;

комиссия риэлтора — если покупка происходит через агентство;

регистрационные сборы — около 200 злотых.

Как сообщалось, в Польше некоторые граждане могут получить служебное жилье или компенсацию на аренду. Украинцы, которые приехали после начала войны, также имеют право на эти льготы. Для получения помощи нужно соответствовать определенным критериям, установленным польским законодательством.

Также напомним, что с 2025 года в Польше вступили в силу новые правила аренды жилья, что приведет к росту цен на рынке недвижимости. Также ожидается усиление контроля за жильем и введение дополнительных требований к арендаторам. Эти изменения могут существенно повлиять на условия проживания, особенно для украинцев, которые арендуют жилье в Польше.