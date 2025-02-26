Нові правила оренди в Польщі — що змінилося в 2025 та про що мають знати українці

Життя в Польщі — про ці нові правила знають не всі українці
З 2025 року в Польщі запроваджуються нові правила оренди житла, які матимуть значний вплив на ринок нерухомості, зокрема для українців, що проживають у країні. Очікується зростання цін на оренду, посилення контролю над житлом та запровадження додаткових умов для орендарів.
Як повідомляє видання InPoland, останніми роками попит на орендоване житло в Польщі значно зріс, і ця тенденція продовжиться у 2025 році.
Основними факторами подорожчання є:
- економічне зростання та підвищення вартості нерухомості у великих містах (Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ);
- збільшення кількості мігрантів, включаючи українців, які шукають довгострокове житло;
- нові правила регулювання ринку, що можуть зменшити кількість доступних квартир для оренди.
За прогнозами, середня вартість оренди у великих містах може зрости на 10-15%, що особливо відчують українці, які ще не закріпилися на ринку праці.
Програма підтримки українців "Крок до Дому"
Уряд Польщі впроваджує соціальні ініціативи для підтримки українських біженців. Одна з таких програм — "Крок до Дому " (Krok do Domu), яка передбачає:
- фінансову допомогу на оренду житла,
- консультації щодо прав орендаря,
- покриття витрат на юридичний супровід угоди.
Взяти участь у програмі можуть українці, які:
- перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року;
- мають стабільний дохід (від 3 000 до 4 500 злотих на родину);
- готові укласти договір оренди мінімум на 12 місяців.
Зміни в правилах оренди
Європейський Союз посилює контроль над короткостроковою орендою (наприклад, через Airbnb). Польща у 2025 році адаптується до нових вимог, що передбачають:
- створення реєстру для власників житла, яке здається на короткі терміни,
- запровадження чітких критеріїв, що визначають короткострокову оренду,
- можливі обмеження у центральних районах міст.
Для українців це означає, що зменшиться кількість доступного житла для довгострокової оренди, а також можуть зрости ціни.
Як уникнути проблем при оренді житла
Щоб не потрапити у неприємну ситуацію при оренді квартири у 2025 році, варто:
- підписувати офіційний договір — це захистить від шахрайства та неочікуваних змін умов оренди;
- перевіряти власника житла — через державні реєстри або за допомогою юриста;
- заздалегідь планувати бюджет — враховувати можливе підвищення цін;
- ознайомитися з новими правилами — слідкувати за офіційними змінами в законодавстві.
У 2025 році ринок оренди житла в Польщі стане більш регульованим та дорогим. Українцям, які планують орендувати житло, варто заздалегідь підготуватися: вивчити нові правила, розглянути можливість участі у програмі підтримки та підходити до вибору житла максимально відповідально.
Зазначимо, багато українців у Польщі ризикують депортацією у 2025 році через незнання місцевих законів. Щоб уникнути примусового повернення, необхідно вчасно продовжувати візу та дотримуватись законодавства. Інакше порушення можуть призвести до депортації.
Також ми повідомляли, що у Польщі запроваджують розширену програму соціальної підтримки для українців з інвалідністю. Ця ініціатива спрямована на покращення умов життя людей з особливими потребами, які знайшли прихисток у країні. Однак, доступ до програми матимуть лише ті громадяни, які легально перебувають на території Польщі.
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