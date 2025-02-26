Нові правила оренди в Польщі — що змінилося в 2025 та про що мають знати українці

Вроцлав. Фото: Freepik

З 2025 року в Польщі запроваджуються нові правила оренди житла, які матимуть значний вплив на ринок нерухомості, зокрема для українців, що проживають у країні. Очікується зростання цін на оренду, посилення контролю над житлом та запровадження додаткових умов для орендарів.

Як повідомляє видання InPoland, останніми роками попит на орендоване житло в Польщі значно зріс, і ця тенденція продовжиться у 2025 році.

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Основними факторами подорожчання є:

економічне зростання та підвищення вартості нерухомості у великих містах (Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ);

збільшення кількості мігрантів, включаючи українців, які шукають довгострокове житло;

нові правила регулювання ринку, що можуть зменшити кількість доступних квартир для оренди.

За прогнозами, середня вартість оренди у великих містах може зрости на 10-15%, що особливо відчують українці, які ще не закріпилися на ринку праці.

Програма підтримки українців "Крок до Дому"

Уряд Польщі впроваджує соціальні ініціативи для підтримки українських біженців. Одна з таких програм — "Крок до Дому " (Krok do Domu), яка передбачає:

фінансову допомогу на оренду житла,

консультації щодо прав орендаря,

покриття витрат на юридичний супровід угоди.

Взяти участь у програмі можуть українці, які:

перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року;

мають стабільний дохід (від 3 000 до 4 500 злотих на родину);

готові укласти договір оренди мінімум на 12 місяців.

Зміни в правилах оренди

Європейський Союз посилює контроль над короткостроковою орендою (наприклад, через Airbnb). Польща у 2025 році адаптується до нових вимог, що передбачають:

створення реєстру для власників житла, яке здається на короткі терміни,

запровадження чітких критеріїв, що визначають короткострокову оренду,

можливі обмеження у центральних районах міст.

Для українців це означає, що зменшиться кількість доступного житла для довгострокової оренди, а також можуть зрости ціни.

Як уникнути проблем при оренді житла

Щоб не потрапити у неприємну ситуацію при оренді квартири у 2025 році, варто:

підписувати офіційний договір — це захистить від шахрайства та неочікуваних змін умов оренди;

перевіряти власника житла — через державні реєстри або за допомогою юриста;

заздалегідь планувати бюджет — враховувати можливе підвищення цін;

ознайомитися з новими правилами — слідкувати за офіційними змінами в законодавстві.

У 2025 році ринок оренди житла в Польщі стане більш регульованим та дорогим. Українцям, які планують орендувати житло, варто заздалегідь підготуватися: вивчити нові правила, розглянути можливість участі у програмі підтримки та підходити до вибору житла максимально відповідально.

Зазначимо, багато українців у Польщі ризикують депортацією у 2025 році через незнання місцевих законів. Щоб уникнути примусового повернення, необхідно вчасно продовжувати візу та дотримуватись законодавства. Інакше порушення можуть призвести до депортації.

Також ми повідомляли, що у Польщі запроваджують розширену програму соціальної підтримки для українців з інвалідністю. Ця ініціатива спрямована на покращення умов життя людей з особливими потребами, які знайшли прихисток у країні. Однак, доступ до програми матимуть лише ті громадяни, які легально перебувають на території Польщі.