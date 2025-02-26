Новые правила аренды в Польше — что изменилось в 2025 году и о чем должны знать украинцы

Вроцлав. Фото: Freepik

С 2025 года в Польше вводятся новые правила аренды жилья, которые будут иметь значительное влияние на рынок недвижимости, в частности для украинцев, проживающих в стране. Ожидается рост цен на аренду, усиление контроля над жильем и введение дополнительных условий для арендаторов.

Как сообщает издание InPoland, в последние годы спрос на съемное жилье в Польше значительно вырос, и эта тенденция продолжится в 2025 году.

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Основными факторами подорожания являются:

экономический рост и повышение стоимости недвижимости в крупных городах (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск);

увеличение количества мигрантов, включая украинцев, которые ищут долгосрочное жилье;

новые правила регулирования рынка, которые могут уменьшить количество доступных квартир для аренды.

По прогнозам, средняя стоимость аренды в крупных городах может вырасти на 10-15%, что особенно почувствуют украинцы, которые еще не закрепились на рынке труда.

Программа поддержки украинцев "Шаг к Дому"

Правительство Польши внедряет социальные инициативы для поддержки украинских беженцев. Одна из таких программ — "Шаг к Дому" (Krok do Domu), которая предусматривает:

финансовую помощь на аренду жилья,

консультации относительно прав арендатора,

покрытие расходов на юридическое сопровождение сделки.

Принять участие в программе могут украинцы, которые:

пересекли польскую границу после 24 февраля 2022 года;

имеют стабильный доход (от 3 000 до 4 500 злотых на семью);

готовы заключить договор аренды минимум на 12 месяцев.

Изменения в правилах аренды

Европейский Союз усиливает контроль над краткосрочной арендой (например, через Airbnb). Польша в 2025 году адаптируется к новым требованиям, предусматривающим:

создание реестра для владельцев жилья, которое сдается на короткие сроки,

введение четких критериев, определяющих краткосрочную аренду,

возможные ограничения в центральных районах городов.

Для украинцев это означает, что уменьшится количество доступного жилья для долгосрочной аренды, а также могут вырасти цены.

Как избежать проблем при аренде жилья

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию при аренде квартиры в 2025 году, стоит:

подписывать официальный договор — это защитит от мошенничества и неожиданных изменений условий аренды;

проверять владельца жилья — через государственные реестры или с помощью юриста;

заранее планировать бюджет — учитывать возможное повышение цен;

ознакомиться с новыми правилами — следить за официальными изменениями в законодательстве.

В 2025 году рынок аренды жилья в Польше станет более регулируемым и дорогим. Украинцам, которые планируют арендовать жилье, стоит заранее подготовиться: изучить новые правила, рассмотреть возможность участия в программе поддержки и подходить к выбору жилья максимально ответственно.

Отметим, многие украинцы в Польше рискуют депортацией в 2025 году из-за незнания местных законов. Чтобы избежать принудительного возвращения, необходимо вовремя продлевать визу и соблюдать законодательство. Иначе нарушения могут привести к депортации.

Также мы сообщали, что в Польше вводят расширенную программу социальной поддержки для украинцев с инвалидностью. Эта инициатива направлена на улучшение условий жизни людей с особыми потребностями, которые нашли приют в стране. Однако доступ к программе будут иметь только те граждане, которые легально находятся на территории Польши.