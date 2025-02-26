Новые правила аренды в Польше — что изменилось в 2025 году и о чем должны знать украинцы

Жизнь в Польше — об этих новых правилах знают не все украинцы
С 2025 года в Польше вводятся новые правила аренды жилья, которые будут иметь значительное влияние на рынок недвижимости, в частности для украинцев, проживающих в стране. Ожидается рост цен на аренду, усиление контроля над жильем и введение дополнительных условий для арендаторов.
Как сообщает издание InPoland, в последние годы спрос на съемное жилье в Польше значительно вырос, и эта тенденция продолжится в 2025 году.
Основными факторами подорожания являются:
- экономический рост и повышение стоимости недвижимости в крупных городах (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск);
- увеличение количества мигрантов, включая украинцев, которые ищут долгосрочное жилье;
- новые правила регулирования рынка, которые могут уменьшить количество доступных квартир для аренды.
По прогнозам, средняя стоимость аренды в крупных городах может вырасти на 10-15%, что особенно почувствуют украинцы, которые еще не закрепились на рынке труда.
Программа поддержки украинцев "Шаг к Дому"
Правительство Польши внедряет социальные инициативы для поддержки украинских беженцев. Одна из таких программ — "Шаг к Дому" (Krok do Domu), которая предусматривает:
- финансовую помощь на аренду жилья,
- консультации относительно прав арендатора,
- покрытие расходов на юридическое сопровождение сделки.
Принять участие в программе могут украинцы, которые:
- пересекли польскую границу после 24 февраля 2022 года;
- имеют стабильный доход (от 3 000 до 4 500 злотых на семью);
- готовы заключить договор аренды минимум на 12 месяцев.
Изменения в правилах аренды
Европейский Союз усиливает контроль над краткосрочной арендой (например, через Airbnb). Польша в 2025 году адаптируется к новым требованиям, предусматривающим:
- создание реестра для владельцев жилья, которое сдается на короткие сроки,
- введение четких критериев, определяющих краткосрочную аренду,
- возможные ограничения в центральных районах городов.
Для украинцев это означает, что уменьшится количество доступного жилья для долгосрочной аренды, а также могут вырасти цены.
Как избежать проблем при аренде жилья
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию при аренде квартиры в 2025 году, стоит:
- подписывать официальный договор — это защитит от мошенничества и неожиданных изменений условий аренды;
- проверять владельца жилья — через государственные реестры или с помощью юриста;
- заранее планировать бюджет — учитывать возможное повышение цен;
- ознакомиться с новыми правилами — следить за официальными изменениями в законодательстве.
В 2025 году рынок аренды жилья в Польше станет более регулируемым и дорогим. Украинцам, которые планируют арендовать жилье, стоит заранее подготовиться: изучить новые правила, рассмотреть возможность участия в программе поддержки и подходить к выбору жилья максимально ответственно.
Отметим, многие украинцы в Польше рискуют депортацией в 2025 году из-за незнания местных законов. Чтобы избежать принудительного возвращения, необходимо вовремя продлевать визу и соблюдать законодательство. Иначе нарушения могут привести к депортации.
Также мы сообщали, что в Польше вводят расширенную программу социальной поддержки для украинцев с инвалидностью. Эта инициатива направлена на улучшение условий жизни людей с особыми потребностями, которые нашли приют в стране. Однако доступ к программе будут иметь только те граждане, которые легально находятся на территории Польши.
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