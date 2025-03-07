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У березні +20 — місто, яке варто відвідати на початку весни

7 березня 2025 11:15
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Куди полетіти у відпустку в березні — поради туристам
Іспанське місто Валенсія. Фото: facebook.com/visitvalenciaSpain
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Іспанське місто Валенсія було визнане найкращим місцем для життя у 2022 році. Це місто — ідеальний варіант для відпустки в березні.

Про це пише Express.

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В березні у Валенсії можна насолодитися 20-градусною спекою та смачним вином 5 євро за пляшку. Як і в багатьох інших іспанських містах, тут є багато місць, які варто відвідати під час пішої прогулянки.

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Іспанське місто Валенсія. Фото: hostelworld.com

Однією з перших зупинок для туристів має стати старе місто, де у Кафедральному соборі варто подивитись важливу пам'ятку християнської історії — Святий Грааль, який, як стверджують археологічні дослідження, може бути чашею, яку використовував Ісус під час Тайної вечері.

Лише за декілька хвилин ходьби ви знайдете Шовкову біржу (La Lonja de la Seda), що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ця локація була серцем жвавої торгівлі шовком у Валенсії в ХХV столітті.

Мандрівникам також варто обов'язково прогулятися прекрасними садами Турії, які колись були річищем, а зараз є одним з найбільших міських парків Іспанії. 

Середній чек на обід у Валенсії становить 13,25 євро, а ранкова кава — лише 2,04 євро.

Нагадаємо, подорож до яких італійських міст вам обійдеться орієнтовно в 100 доларів. Також ми розповідали, куди варто полетіти в Греції.

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