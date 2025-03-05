Чому варто відвідати Куфонісію на Кікладських островах — поради туристам

Безлюдний грецький острів з одним з найкращих пляжів
Якщо ви мрієте про райську відпустку без натовпів туристів, то в Греції є місце, яке ви маєте обов'язково відвідати. Мова йде про маловідомий острів Куфонісія на Кікладських островах з розкішними пляжами.
Про це пише Mirror US.
Чому варто відвідати Куфонісію на Кікладських островах
Щоб відкрити для себе цей розкішний рай, просто сідайте на щоденний катер з порту Пано Куфонісія, і за 10 хвилин ви прибудете на Като Куфонісія.
До більшості пляжів острова можна дістатися лише пішки, оскільки тут немає доріг. З пішохідних маршрутів відкриваються захопливі краєвиди на Егейське море. Кікладські острови відомі одними з найкращих пляжів Греції із невеликою кількістю туристів.
Поблизу Пано Куфонісі розташоване Хору — єдине село в Куфонісі, де доступні базові необхідні речі для кожного туриста — аптеку, супермаркет, медичний центр і банкомат.
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