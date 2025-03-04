Підземний мегаполіс Деринкую — чому варто відвідати

Було домом для 20 тисяч людей — підземне місто під Каппадокією
В Туреччини розташоване одне з найзахопливіших археологічних чудес світу. Деринкую розташоване під історичним регіоном Каппадокія і є найглибшим з 36 підземних міст.
Про це повідомляє Express.
Чим особливе місто Деринкую
Цей розлогий підземний мегаполіс сягає глибини близько 85 метрів. Деринкую колись був домом для 20 000 людей.
Вважається, що цьому місту понад 2 000 років, а його витоки сягають давніх цивілізацій, які шукали притулку від загарбників і суворого клімату.
Цей підземний мегаполіс був виявлений випадково в 1963 році, коли мешканець зруйнував стіну у своєму підвалі та виявив приховані печери.
Місто має розгалужену мережу тунелів, камер і переходів. Мешканці створили під землею житлові приміщення, стайні, церкви, комори, кухні, виноробні та навіть школи.
Однією з найвизначніших особливостей Деринкую є його вдосконалена система вентиляції, яка забезпечувала надходження свіжого повітря навіть до найглибших рівнів міста.
Цей мегаполіс використовувався в різні періоди історії християнами, які шукали притулку від римських переслідувань, а пізніше візантійськими громадами, що рятувалися від арабських набігів.
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