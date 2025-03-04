Підземний мегаполіс Деринкую — чому варто відвідати

Підземні тунелі Деринкую. Фото: wikipedia.org

В Туреччини розташоване одне з найзахопливіших археологічних чудес світу. Деринкую розташоване під історичним регіоном Каппадокія і є найглибшим з 36 підземних міст.

Про це повідомляє Express.

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Цей розлогий підземний мегаполіс сягає глибини близько 85 метрів. Деринкую колись був домом для 20 000 людей.

Вважається, що цьому місту понад 2 000 років, а його витоки сягають давніх цивілізацій, які шукали притулку від загарбників і суворого клімату.

Цей підземний мегаполіс був виявлений випадково в 1963 році, коли мешканець зруйнував стіну у своєму підвалі та виявив приховані печери.

Місто має розгалужену мережу тунелів, камер і переходів. Мешканці створили під землею житлові приміщення, стайні, церкви, комори, кухні, виноробні та навіть школи.

Підземні тунелі Деринкую. Фото: Pinterest

Підземне житло в Деринкую. Фото: Pinterest

Однією з найвизначніших особливостей Деринкую є його вдосконалена система вентиляції, яка забезпечувала надходження свіжого повітря навіть до найглибших рівнів міста.

Цей мегаполіс використовувався в різні періоди історії християнами, які шукали притулку від римських переслідувань, а пізніше візантійськими громадами, що рятувалися від арабських набігів.

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