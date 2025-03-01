Скільки коштує відпочинок на Балі — досвід українки

Українка розкрила, скільки вартує подорож на Балі у 2025 році
Коли вже набридла сніжна та морозна погода, можна вирушити на Балі — казковий острів в Індонезії, де завжди панує літо. Такий відпочинок може не так дорого вартувати, як ви гадаєте.
Користувачка TikTok VISSOPHIE поділилася своїми витратами на політ на Балі.
Вартість дороги та житла на острові Балі
Туристка розкрила, що квитки Київ — Хелм — Варшава коштували їй 2600 гривень. Дівчина розповіла, що квитки на Балі з Польщі вона купувала за 2 місяці до вильоту і вони обійшлися їй в 50 220 грн в обидві сторони. Мандрівниця літала компанією Emirates із пересадкою в Дубаї.
Загалом дорога на Балі з Києва зайняла близько 40 годин, проте вона задоволена розкішним курортом. Дівчина також розповіла, що ціни на номер в готелях становлять орієнтовно від 30 до 50 євро.
@vissophie
Моя найкраща подорож за весь час😍💔 #подорож #мрія #переліт #огляд #відпочинок♬ Roxanne - Instrumental - Califa Azul
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.
Читайте Новини.LIVE!