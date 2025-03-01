Скільки коштує відпочинок на Балі — досвід українки

Відпочинок на острові Балі. Фото: travelstart.if.ua

Коли вже набридла сніжна та морозна погода, можна вирушити на Балі — казковий острів в Індонезії, де завжди панує літо. Такий відпочинок може не так дорого вартувати, як ви гадаєте.

Користувачка TikTok VISSOPHIE поділилася своїми витратами на політ на Балі.

Читайте також:

Вартість дороги та житла на острові Балі

Туристка розкрила, що квитки Київ — Хелм — Варшава коштували їй 2600 гривень. Дівчина розповіла, що квитки на Балі з Польщі вона купувала за 2 місяці до вильоту і вони обійшлися їй в 50 220 грн в обидві сторони. Мандрівниця літала компанією Emirates із пересадкою в Дубаї.

Загалом дорога на Балі з Києва зайняла близько 40 годин, проте вона задоволена розкішним курортом. Дівчина також розповіла, що ціни на номер в готелях становлять орієнтовно від 30 до 50 євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.