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Украинка раскрыла, сколько стоит путешествие на Бали в 2025 году

1 марта 2025 10:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Сколько стоит отдых на Бали — опыт украинки
Отдых на острове Бали. Фото: travelstart.if.ua
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Когда уже надоела снежная и морозная погода, можно отправиться на Бали — сказочный остров в Индонезии, где всегда царит лето. Такой отдых может не так дорого стоить, как вы думаете.

Пользователь TikTok VISSOPHIE поделилась своими затратами на полет на Бали.

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Туристка раскрыла, что билеты Киев — Хелм — Варшава стоили ей 2600 гривен. Девушка рассказала, что билеты на Бали из Польши она покупала за 2 месяца до вылета и они обошлись ей в 50 220 грн в обе стороны. Путешественница летала компанией Emirates с пересадкой в Дубае.

В целом дорога на Бали из Киева заняла около 40 часов, однако она довольна роскошным курортом. Девушка также рассказала, что цены на номер в отелях составляют ориентировочно от 30 до 50 евро.

@vissophie

Мое лучшее путешествие за все время😍💔 #путешествие #мечта #перелет #обзор #отдых

♬ Roxanne - Instrumental - Califa Azul

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.

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