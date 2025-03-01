Сколько стоит отдых на Бали — опыт украинки

Отдых на острове Бали. Фото: travelstart.if.ua

Когда уже надоела снежная и морозная погода, можно отправиться на Бали — сказочный остров в Индонезии, где всегда царит лето. Такой отдых может не так дорого стоить, как вы думаете.

Пользователь TikTok VISSOPHIE поделилась своими затратами на полет на Бали.

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Туристка раскрыла, что билеты Киев — Хелм — Варшава стоили ей 2600 гривен. Девушка рассказала, что билеты на Бали из Польши она покупала за 2 месяца до вылета и они обошлись ей в 50 220 грн в обе стороны. Путешественница летала компанией Emirates с пересадкой в Дубае.

В целом дорога на Бали из Киева заняла около 40 часов, однако она довольна роскошным курортом. Девушка также рассказала, что цены на номер в отелях составляют ориентировочно от 30 до 50 евро.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.