Скільки коштує подорож на вихідні до Варшави — ціни на готелі та розваги

Туристка розкрила вартість подорожі з Києва до Варшави
Не варто відкладати подорожі до кращих часів. Можна спланувати коротку відпустку до Польщі на декілька днів за доволі доступними цінами.
Про свої витрати на дорогу та проживання у столиці Польщі Варшаві розповіла користувачка соцмережі TikTok halobanastya.
Скільки вартує поїздка до Варшави
Мандрівниця розповіла, що один із найдешевших хостелів в центрі на дві ночі їй обійшовся у 3425 гривень за двох. За три дні подорожей громадським транспортом вона витратила 464 гривні.
Вона порадила тим, хто хоче зекономити в місті на їжі, відвідати "млєчніки" — такі собі стримані їдальні з доступними цінами. За три дні дівчина разом із сестрою витратила на харчування 3483 гривні.
Дорога туди і назад туристці обійшлася близько 4 тисяч гривень. Загалом на круті враження вона витратила за три дні у Варшаві 12 210 гривень.
@zhalobanastya
Скільки коштує поїздка у Варшаву? #варшава #польща🇵🇱 #блог #подорожі #українцівпольщі♬ оригинальный звук - Настя
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