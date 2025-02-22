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Туристка розкрила вартість подорожі з Києва до Варшави

22 лютого 2025 11:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Скільки коштує подорож на вихідні до Варшави — ціни на готелі та розваги
Родина на відпочинку у Варшаві. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Не варто відкладати подорожі до кращих часів. Можна спланувати коротку відпустку до Польщі на декілька днів за доволі доступними цінами.

Про свої витрати на дорогу та проживання у столиці Польщі Варшаві розповіла користувачка соцмережі TikTok halobanastya.

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Мандрівниця розповіла, що один із найдешевших хостелів в центрі на дві ночі їй обійшовся у 3425 гривень за двох. За три дні подорожей громадським транспортом вона витратила 464 гривні.

 Вона порадила тим, хто хоче зекономити в місті на їжі, відвідати "млєчніки" — такі собі стримані їдальні з доступними цінами. За три дні дівчина разом із сестрою витратила на харчування 3483 гривні.

Дорога туди і назад туристці обійшлася близько 4 тисяч гривень. Загалом на круті враження вона витратила за три дні у Варшаві 12 210 гривень.

Раніше ми розповідали про найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів. А також дізнайтеся, що буде, якщо запізнитися на літак.

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