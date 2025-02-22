Скільки коштує подорож на вихідні до Варшави — ціни на готелі та розваги

Родина на відпочинку у Варшаві. Фото: Freepik

Не варто відкладати подорожі до кращих часів. Можна спланувати коротку відпустку до Польщі на декілька днів за доволі доступними цінами.

Про свої витрати на дорогу та проживання у столиці Польщі Варшаві розповіла користувачка соцмережі TikTok halobanastya.

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Мандрівниця розповіла, що один із найдешевших хостелів в центрі на дві ночі їй обійшовся у 3425 гривень за двох. За три дні подорожей громадським транспортом вона витратила 464 гривні.

Вона порадила тим, хто хоче зекономити в місті на їжі, відвідати "млєчніки" — такі собі стримані їдальні з доступними цінами. За три дні дівчина разом із сестрою витратила на харчування 3483 гривні.

Дорога туди і назад туристці обійшлася близько 4 тисяч гривень. Загалом на круті враження вона витратила за три дні у Варшаві 12 210 гривень.

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