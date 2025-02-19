ТОП-3 замки в Україні, які варто відвідати — поради мандрівникам

Підгорецький замок. Фото: loda.gov.ua

Сніжна та сонячна погода наприкінці зими це чудовий час для невеличких подорожей всередині країні. Нові емоції від цікавих локації надихнуть вас на нові звершення.

Редакція Новини.LIVE розповідає про замки на території України, які вражають своєю архітектурою.

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Садиба Реїв

Маєток нащадків Потоцьких — графського роду Реїв розташований в Івано-Франківській області. Як житло для родини він використовувався лише до 1939 року. В цьому замку раніше була сільськогосподарська школа, колгоспний свинарник та навіть психіатрична лікарня. З 1995 до 2008 в маєтку був відкритий жіночий монастир.

Садиба Реїв. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Шарівський палац

Цей палац розташований в селищі Шарівка Харківської області. Це казкове місце також відоме як Шарівський замок, "Шарівська перлина" та "Цукровий замок". На його території розкинувся розкішний парк із стародавніми дубами, ясенами, блакитними ялинами та ставками.

Із цим місцем пов'язана містична легенда. Багато хто з місцевих вірить в романтичну історію пов'язану із колишнім власником замку цукрозаводником німецького походження Леопольд Кенігом та його дружиною, що була важкохворою. Подейкують, що він виклав на території замку гірку з цукру, щоб його кохана змогла влітку на ній кататися на санях.

Шарівський палац. Фото: скриншот Facebook

Підгорецький замок

Цей містичний замок розташований на Львівщині. За легендою, колишній власник живцем замурував у стіну свою молоду дружину. Привид красуні — Білої Пані, який не може знайти спокою начебто бачили у стінах замку. У 2010 році у стінах Підгорецького замку знімали "Битву екстрасенсів", де учасники також відчули паранормальну атмосферу цього місця.

Підгорецький замок. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, ми розповідали про містичні замки в Німеччині, які варто відвідати туристам. Також, ми розповідали про найгарніші пляжі світу.