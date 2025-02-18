Найкращі острови світу — куди вирушити на відпочинок

Пляж Елафонісі на Криті. Фото: tocrete.com

Tripadvisor визначив найкращі пляжі світу. Цьогоріч переможцем став курорт у Греції з пляжами із рожевим піском.

Про це пише Express.

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Пляж Елафонісі на Криті у Греції був визнаний найкращим пляжем 2025 року. Цей райський куточок славиться своєю кришталево чистою водою та кілометрами рожевого піску. Окрім приголомшливої краси океану, цей пляж також оточений кедровими лісами, що робить його чудовим місцем для піших прогулянок.

Якщо ви хочете відвідати цей всесвітньо відомий пляж, але не хочете тіснитися пліч-о-пліч з іншими туристами, то краще за все приїжджати сюди в травні та вересні.

Пляж Елафонісі на Криті. Фото: see-sights.com

ТОП-10 найкращих пляжів світу

1. Пляж Елафонісі, острів Крит, Греція.

2. Банановий пляж, Пхукет, Таїланд.

3. Eagle Beach, Ораньєстад, Аруба.

4. Сієста-Біч, Сієста-Кі, Флорида.

5. Набережна Прайя-да-Фалесія, Алгарве, Португалія.

6. Плайя Варадеро, Варадеро, Куба.

7. Пляж Баваро, Пунта-Кана, Домініканська Республіка.

8. Пляж Плайя-де-Муро, Майорка, Іспанія.

9. Пляж Келінгкінг, Нуса Пеніда, Індонезія.

10. Пляж Міртос, острів Кефалонія, Греція.

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