Лучшие острова мира — куда отправиться на отдых

Пляж Элафониси на Крите. Фото: tocrete.com

Tripadvisor определил лучшие пляжи мира. В этом году победителем стал курорт в Греции с пляжами с розовым песком.

Об этом пишет Express.

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Пляж Элафониси на Крите в Греции был признан лучшим пляжем 2025 года. Этот райский уголок славится своей кристально чистой водой и километрами розового песка. Кроме потрясающей красоты океана, этот пляж также окружен кедровыми лесами, что делает его прекрасным местом для пеших прогулок.

Если вы хотите посетить этот всемирно известный пляж, но не хотите тесниться бок о бок с другими туристами, то лучше всего приезжать сюда в мае и сентябре.

Пляж Элафониси на Крите. Фото: see-sights.com

ТОП-10 лучших пляжей мира

1. Пляж Элафониси, остров Крит, Греция.

2. Банановый пляж, Пхукет, Таиланд.

3. Eagle Beach, Ораньестад, Аруба.

4. Сиеста-Бич, Сиеста-Ки, Флорида.

5. Набережная Прайя-да-Фалесия, Алгарве, Португалия.

6. Плайя Варадеро, Варадеро, Куба.

7. Пляж Баваро, Пунта-Кана, Доминиканская Республика.

8. Пляж Плайя-де-Муро, Майорка, Испания.

9. Пляж Келингкинг, Нуса Пенида, Индонезия.

10. Пляж Миртос, остров Кефалония, Греция.

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