Кращі нові готелі в світі - ТОП-20 від Forbes Travel Guide

Готель The Ritz-Carlton у Гонконзі. Фото: instagram.com/ritzcarltonhongkong

Щорічно видання Forbes Travel Guide оголошує перелік найкращих готелів по всьому світу. Загалом до 67-го випуску увійшло 2100 об'єктів нерухомості у 90 країнах, серед яких готелі та ресторани.

Перелік переможців оголосили на сайті Forbes Travel Guide.

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Кожного року експерти премії досліджують міста по всьому світу у пошуку кращих умов для проживання туристів. Премією відзначаються не лише компанії із досвідом, а й новачки у сфері обслуговування.

Неочікувано, але столицею п'ятизіркових готелів у світі стало місто Макао у Китаї. Воно обігнало світові столиці за кількістю розкішних ресторанів та готелів. Загалом у Макао розташовано 24 п'ятизіркових готелі. Також нагороди отримали новачки з В'єтнаму, США, Франції та інших країн.

Повний перелік кращих нових готелів у світі за версією Forbes Travel Guide у 2025 році:

Capella Hanoi, Vietnam

Castelfalfi, Italy

RiverView Ranch, USA

The Paiza Collection at Marina Bay Sands, Singapore

Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Seychelles

Mandarin Oriental, Costa Navarino, Greece

Rosewood Villa Magna, Spain

Epic Tower at Studio City Macau, China

Raffles at Galaxy Macau, China

The Maybourne Beverly Hills, USA

The Cadogan, A Belmond Hotel, UK

Raffles London at The OWO, UK

The Ritz-Carlton, Hong Kong, China

Rosewood Guangzhou, China

Carlton Cannes, a Regent Hotel, France

One&Only Royal Mirage — The Residence, UAE

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Indonesia

Four Seasons Hotel Baku, Azerbaijan

The St. Regis Abu Dhabi, UAE

The Canyon Suites at The Phoenician, USA

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