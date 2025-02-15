Кращі нові готелі в світі - ТОП-20 від Forbes Travel Guide

Forbes Travel Guide назвав ТОП-20 кращих нових готелів у світі
Щорічно видання Forbes Travel Guide оголошує перелік найкращих готелів по всьому світу. Загалом до 67-го випуску увійшло 2100 об'єктів нерухомості у 90 країнах, серед яких готелі та ресторани.
Перелік переможців оголосили на сайті Forbes Travel Guide.
ТОП-20 кращих нових готелів у світі
Кожного року експерти премії досліджують міста по всьому світу у пошуку кращих умов для проживання туристів. Премією відзначаються не лише компанії із досвідом, а й новачки у сфері обслуговування.
Неочікувано, але столицею п'ятизіркових готелів у світі стало місто Макао у Китаї. Воно обігнало світові столиці за кількістю розкішних ресторанів та готелів. Загалом у Макао розташовано 24 п'ятизіркових готелі. Також нагороди отримали новачки з В'єтнаму, США, Франції та інших країн.
Повний перелік кращих нових готелів у світі за версією Forbes Travel Guide у 2025 році:
- Capella Hanoi, Vietnam
- Castelfalfi, Italy
- RiverView Ranch, USA
- The Paiza Collection at Marina Bay Sands, Singapore
- Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Seychelles
- Mandarin Oriental, Costa Navarino, Greece
- Rosewood Villa Magna, Spain
- Epic Tower at Studio City Macau, China
- Raffles at Galaxy Macau, China
- The Maybourne Beverly Hills, USA
- The Cadogan, A Belmond Hotel, UK
- Raffles London at The OWO, UK
- The Ritz-Carlton, Hong Kong, China
- Rosewood Guangzhou, China
- Carlton Cannes, a Regent Hotel, France
- One&Only Royal Mirage — The Residence, UAE
- Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Indonesia
- Four Seasons Hotel Baku, Azerbaijan
- The St. Regis Abu Dhabi, UAE
- The Canyon Suites at The Phoenician, USA
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