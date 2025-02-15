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Forbes Travel Guide назвав ТОП-20 кращих нових готелів у світі

15 лютого 2025 16:02
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Кращі нові готелі в світі - ТОП-20 від Forbes Travel Guide
Готель The Ritz-Carlton у Гонконзі. Фото: instagram.com/ritzcarltonhongkong
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Щорічно видання Forbes Travel Guide оголошує перелік найкращих готелів по всьому світу. Загалом до 67-го випуску увійшло 2100 об'єктів нерухомості у 90 країнах, серед яких готелі та ресторани.

Перелік переможців оголосили на сайті Forbes Travel Guide.

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Кожного року експерти премії досліджують міста по всьому світу у пошуку кращих умов для проживання туристів. Премією відзначаються не лише компанії із досвідом, а й новачки у сфері обслуговування.

Неочікувано, але столицею п'ятизіркових готелів у світі стало місто Макао у Китаї. Воно обігнало світові столиці за кількістю розкішних ресторанів та готелів. Загалом у Макао розташовано 24 п'ятизіркових готелі. Також нагороди отримали новачки з В'єтнаму, США, Франції та інших країн.

Повний перелік кращих нових готелів у світі за версією Forbes Travel Guide у 2025 році:

  • Capella Hanoi, Vietnam
  • Castelfalfi, Italy
  • RiverView Ranch, USA
  • The Paiza Collection at Marina Bay Sands, Singapore
  • Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Seychelles
  • Mandarin Oriental, Costa Navarino, Greece
  • Rosewood Villa Magna, Spain
  • Epic Tower at Studio City Macau, China
  • Raffles at Galaxy Macau, China
  • The Maybourne Beverly Hills, USA
  • The Cadogan, A Belmond Hotel, UK
  • Raffles London at The OWO, UK
  • The Ritz-Carlton, Hong Kong, China
  • Rosewood Guangzhou, China
  • Carlton Cannes, a Regent Hotel, France
  • One&Only Royal Mirage — The Residence, UAE
  • Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Indonesia
  • Four Seasons Hotel Baku, Azerbaijan
  • The St. Regis Abu Dhabi, UAE
  • The Canyon Suites at The Phoenician, USA

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