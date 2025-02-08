Недорогі курорти за системою "все включено" – який напрям обрати влітку 2025

Туристичний рай — три недорогі курорти за системою "все включено"
Плануєте літній відпочинок, але не знаєте, які недорогі курорти працюють за системою "все включено"? Не обов’язково витрачати багато грошей, щоб провести тиждень на морі, думаючи лише про власний комфорт, а не супутні витрати.
Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть відпочити влітку 2025 року не "за всі гроші світу".
Курорти за системою "все включено"
Система "все включено" (All Inclusive) означає, що вартість проживання у готелі включає основні послуги, за які не доведеться окремо платити. Зокрема повноцінне харчування (сніданок, обід, вечеря), напої, закуски, розваги і деякі додаткові сервіси. Кожен готель на власний розсуд вирішує, що входить в обслуговування гостей.
- Кокле, Панама
Провінція Кокле відома білими піщаними пляжами, мальовничими горами і багатою культурною спадщиною. Безліч готелів пропонують систему "все включено", але коштують відносно недорого. На пляжах Плайя-Бланка чи Санта-Клара можна насолодитися комфортом, лазурним горизонтом і мальовничими ландшафтами. Літня 7-денна путівка на двох обійдеться від 20 000 грн.
- Кемер, Туреччина
Це популярний туристичний центр на середземноморському узбережжі Туреччини. Він приваблює відвідувачів гарними пляжами, лазурним морем і мальовничими горами Тавр. Відпочивальники, які шукають денний релакс у поєднанні з активним нічним життям, прекрасно проведуть час. Готелі за системою "все включено" пропонують свої послуги в середньому за 25 000-30 000 грн (на двох за 7 днів).
- Золоті піски, Болгарія
Один із найбільш популярних курортів Болгарії, розташований на узбережжі Чорного моря. Там розвинена туристична інфраструктура з розвагами для всієї родини, тож сумувати не доведеться. Готелі неподалік моря пропонують великий спектр послуг — від власних відкритих басейнів і фітнес-центрів до спортивних активностей і релаксу на пляжах. Путівка коштуватиме в середньому 28 000 грн за 7 днів.
Нагадаємо, Північна Корея планує відкрити курорт Kalma Beach для туристів у 2025 році. Першими відвідувачами стануть росіяни. Локація нараховує 17 великих готелів, 37 хостелів, 29 торгових центрів і 35 закладів громадського обслуговування.
Також ми писали, що в турецькій Анталії після пожежі на гірськолижному курорті закрили 50 готелів. Бізнес планують перевірити на наявність ліцензій та сертифікатів на здійснення туристичної діяльності.
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