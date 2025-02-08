Недорогі курорти за системою "все включено" – який напрям обрати влітку 2025

Курорт у Болгарії. Фото: Tripadvisor

Плануєте літній відпочинок, але не знаєте, які недорогі курорти працюють за системою "все включено"? Не обов’язково витрачати багато грошей, щоб провести тиждень на морі, думаючи лише про власний комфорт, а не супутні витрати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть відпочити влітку 2025 року не "за всі гроші світу".

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Курорти за системою "все включено"

Система "все включено" (All Inclusive) означає, що вартість проживання у готелі включає основні послуги, за які не доведеться окремо платити. Зокрема повноцінне харчування (сніданок, обід, вечеря), напої, закуски, розваги і деякі додаткові сервіси. Кожен готель на власний розсуд вирішує, що входить в обслуговування гостей.

Кокле, Панама

Провінція Кокле відома білими піщаними пляжами, мальовничими горами і багатою культурною спадщиною. Безліч готелів пропонують систему "все включено", але коштують відносно недорого. На пляжах Плайя-Бланка чи Санта-Клара можна насолодитися комфортом, лазурним горизонтом і мальовничими ландшафтами. Літня 7-денна путівка на двох обійдеться від 20 000 грн.

Відпочинок у провінції Кокле, Панама. Фото: Tripadvisor

Кемер, Туреччина

Це популярний туристичний центр на середземноморському узбережжі Туреччини. Він приваблює відвідувачів гарними пляжами, лазурним морем і мальовничими горами Тавр. Відпочивальники, які шукають денний релакс у поєднанні з активним нічним життям, прекрасно проведуть час. Готелі за системою "все включено" пропонують свої послуги в середньому за 25 000-30 000 грн (на двох за 7 днів).

Кемер для туристів у Туреччині. Фото: Tripadvisor

Золоті піски, Болгарія

Один із найбільш популярних курортів Болгарії, розташований на узбережжі Чорного моря. Там розвинена туристична інфраструктура з розвагами для всієї родини, тож сумувати не доведеться. Готелі неподалік моря пропонують великий спектр послуг — від власних відкритих басейнів і фітнес-центрів до спортивних активностей і релаксу на пляжах. Путівка коштуватиме в середньому 28 000 грн за 7 днів.

Золоті піски в Болгарії. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, Північна Корея планує відкрити курорт Kalma Beach для туристів у 2025 році. Першими відвідувачами стануть росіяни. Локація нараховує 17 великих готелів, 37 хостелів, 29 торгових центрів і 35 закладів громадського обслуговування.

Також ми писали, що в турецькій Анталії після пожежі на гірськолижному курорті закрили 50 готелів. Бізнес планують перевірити на наявність ліцензій та сертифікатів на здійснення туристичної діяльності.