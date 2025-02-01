Бюджетні курорти за системою "все включено" – де відпочити влітку 2025

Курорт у Туреччині. Фото: Tripadvisor

Відпочити на популярному курорті, де обслуговують туристів за системою "все включено", можна не за всі гроші світу. Існує чимало бюджетних локацій, куди з’їжджаються гості з багатьох країн.

Фахівці сайту Travel Supermarket проаналізували цінові пропозиції та відшукали бюджетні туристичні напрямки на літо 2025 року.

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Для формування списку та пошуку найкращого співвідношення ціни до якості дослідники звертали увагу на вартість семиденних путівок на двох людей. Зауважимо, всі варіанти враховують трансфер із Лондона до місця призначення, що також впливає на загальний бюджет. Українцям, які не проживають у Великій Британії, краще скористатися іншим способом подорожі, аби зекономити на дорозі.

Бодрум, Туреччина

Це популярний курорт на заході Туреччини, розташований на Егейському узбережжі. Він приваблює туристів з усього світу м’яким кліматом, бірюзовими водами, красивою архітектурою у грецькому стилі та активним нічним життям. Можна цілодобово відпочивати на пляжах, відвідати одне з чудес світу — Мавзолей у Галікарнасі, спробувати сили у вітрильному спорті тощо. Путівка на 7 днів обійдеться орієнтовно у 450 фунтів стерлінгів і більше (від 23 000 грн).

Курорт у Бодрумі, Туреччина. Фото: Tripadvisor

Коста-Бланка, Іспанія

Відомий туристичний регіон на східному узбережжі Іспанії, у провінції Аліканте. Там середземноморський клімат, розвинена інфраструктура, довгі піщані узбережжя, є багато печер і національних парків (наприклад, Пеньйон-де-Іфач). Кому набридне ніжитися під сонцем на пляжі, ті можуть відвідати старовинні міста (Альтея, Гуадалест), аквапарк, нічні клуби та інші популярні для відпочинку місця. Заплатити за путівку потрібно від 460 фунтів стерлінгів (від 24 000 грн).

Відпочинок у Коста-Бланці, Іспанія. Фото: Tripadvisor

Задарський архіпелаг, Хорватія

Назва групи з понад 300 островів уздовж узбережжя Задара, на північному заході Хорватії. Архіпелаг називають ідеальним місцем для любителів природи, пляжного відпочинку та яхтингу. Навколо — бірюзові води, мальовничі бухти, соснові ліси, малолюдні острівці для усамітнення, курортні пляжі та парки. З активностей — дайвінг, риболовля, катання на яхтах і каяках. Путівка коштує приблизно 470-500 фунтів стерлінгів (24 000-26 000 грн).

Відпочинок на островах Задарського архіпелагу, Хорватія. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Буковель відвідало на 30-40% туристів більше, ніж минулого року. Деякі готелі були повністю "забиті" гостями. Експерти зауважили, що відновленню курортної діяльності сприяють більш позитивні настрої в суспільстві.

Також ми писали, що в турецькій Анталії сталася масштабна пожежа, після якої на гірськолижному курорті Карталкая у провінції Болу закрили 50 готелів. Муніципальна влада опечатала заклади й планує провести перевірки бізнесу.