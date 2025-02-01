Бюджетные курорты по системе "все включено" – где отдохнуть летом 2025

Курорт в Турции. Фото: Tripadvisor

Отдохнуть на популярном курорте, где обслуживают туристов по системе "все включено", можно не за все деньги мира. Существует немало бюджетных локаций, куда съезжаются гости из многих стран.

Специалисты сайта Travel Supermarket проанализировали ценовые предложения и отыскали бюджетные туристические направления на лето 2025 года.

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Для формирования списка и поиска лучшего соотношения цены к качеству исследователи обращали внимание на стоимость семидневных путевок на двух человек. Отметим, все варианты учитывают трансфер из Лондона до места назначения, что также влияет на общий бюджет. Украинцам, которые не проживают в Великобритании, лучше воспользоваться другим способом путешествия, дабы сэкономить на дороге.

Бодрум, Турция

Это популярный курорт на западе Турции, расположенный на Эгейском побережье. Он привлекает туристов со всего мира мягким климатом, бирюзовыми водами, красивой архитектурой в греческом стиле и активной ночной жизнью. Можно круглосуточно отдыхать на пляжах, посетить одно из чудес света — Мавзолей в Галикарнасе, попробовать силы в парусном спорте и т.д. Путевка на 7 дней обойдется ориентировочно в 450 фунтов стерлингов и больше (от 23 000 грн).

Курорт в Бодруме, Турция. Фото: Tripadvisor

Коста-Бланка, Испания

Известный туристический регион на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте. Там средиземноморский климат, развитая инфраструктура, длинные песчаные побережья, есть много пещер и национальных парков (например, Пеньон-де-Ифач). Кому надоест нежиться под солнцем на пляже, те могут посетить старинные города (Альтея, Гуадалест), аквапарк, ночные клубы и другие популярные для отдыха места. Заплатить за путевку нужно от 460 фунтов стерлингов (от 24 000 грн).

Отдых в Коста-Бланке, Испания, фото: Tripadvisor

Задарский архипелаг, Хорватия

Название группы из более 300 островов вдоль побережья Задара, на северо-западе Хорватии. Архипелаг называют идеальным местом для любителей природы, пляжного отдыха и яхтинга. Вокруг — бирюзовые воды, живописные бухты, сосновые леса, малолюдные островки для уединения, курортные пляжи и парки. Из активностей — дайвинг, рыбалка, катание на яхтах и каяках. Путевка стоит примерно 470-500 фунтов стерлингов (24 000-26 000 грн).

Отдых на островах Задарского архипелага, Хорватия. фото: Tripadvisor

Напомним, в конце 2024 года Буковель посетило на 30-40% туристов больше, чем в прошлом году. Некоторые отели были полностью "забиты" гостями. Эксперты отметили, что восстановлению курортной деятельности способствуют более позитивные настроения в обществе.

Также мы писали, что в турецкой Анталии произошел масштабный пожар, после которого на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу закрыли 50 отелей. Муниципальные власти опечатали заведения и планируют провести проверки бизнеса.