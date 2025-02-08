Недорогие курорты по системе "все включено" – какое направление выбрать летом 2025

Курорт в Болгарии. Фото: Tripadvisor

Планируете летний отдых, но не знаете, какие недорогие курорты работают по системе "все включено"? Не обязательно тратить много денег, чтобы провести неделю на море, думая только о собственном комфорте, а не сопутствующих расходах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут отдохнуть летом 2025 года не "за все деньги мира".

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Курорты по системе "все включено"

Система "все включено" (All Inclusive) означает, что стоимость проживания в отеле включает основные услуги, за которые не придется платить отдельни. В частности полноценное питание (завтрак, обед, ужин), напитки, закуски, развлечения и некоторые дополнительные сервисы. Каждый отель по своему усмотрению решает, что входит в обслуживание гостей.

Кокле, Панама

Провинция Кокле известна белыми песчаными пляжами, живописными горами и богатым культурным наследием. Множество отелей предлагают систему "все включено", но стоят относительно недорого. На пляжах Плайя-Бланка или Санта-Клара можно насладиться комфортом, лазурным горизонтом и живописными ландшафтами. Летняя 7-дневная путевка на двоих обойдется от 20 000 грн.

Отдых в провинции Кокле, Панама. Фото: Tripadvisor

Кемер, Турция

Это популярный туристический центр на средиземноморском побережье Турции. Он привлекает посетителей красивыми пляжами, лазурным морем и живописными горами Тавр. Отдыхающие, которые ищут дневной релакс в сочетании с активной ночной жизнью, прекрасно проведут время. Отели по системе "все включено" предлагают свои услуги в среднем за 25 000-30 000 грн (на двоих за 7 дней).

Кемер для туристов в Турции. Фото: Tripadvisor

Золотые пески, Болгария

Один из самых популярных курортов Болгарии, расположенный на побережье Черного моря. Там развита туристическая инфраструктура с развлечениями для всей семьи, поэтому скучать не придется. Отели неподалеку от моря предлагают большой спектр услуг — от собственных открытых бассейнов и фитнес-центров до спортивных активностей и релакса на пляжах. Путевка будет стоить в среднем 28 000 грн за 7 дней.

Золотые пески в Болгарии. фото: Tripadvisor

Напомним, Северная Корея планирует открыть курорт Kalma Beach для туристов в 2025 году. Первыми посетителями станут россияне. Локация насчитывает 17 крупных отелей, 37 хостелов, 29 торговых центров и 35 заведений общественного обслуживания.

Также мы писали, что в турецкой Анталии после пожара на горнолыжном курорте закрыли 50 отелей. Бизнес планируют проверить на наличие лицензий и сертификатов на осуществление туристической деятельности.