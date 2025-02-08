Недорогие курорты по системе "все включено" – какое направление выбрать летом 2025

Рай для туриста — три недорогих курорта по системе "все включено"
Планируете летний отдых, но не знаете, какие недорогие курорты работают по системе "все включено"? Не обязательно тратить много денег, чтобы провести неделю на море, думая только о собственном комфорте, а не сопутствующих расходах.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут отдохнуть летом 2025 года не "за все деньги мира".
Курорты по системе "все включено"
Система "все включено" (All Inclusive) означает, что стоимость проживания в отеле включает основные услуги, за которые не придется платить отдельни. В частности полноценное питание (завтрак, обед, ужин), напитки, закуски, развлечения и некоторые дополнительные сервисы. Каждый отель по своему усмотрению решает, что входит в обслуживание гостей.
- Кокле, Панама
Провинция Кокле известна белыми песчаными пляжами, живописными горами и богатым культурным наследием. Множество отелей предлагают систему "все включено", но стоят относительно недорого. На пляжах Плайя-Бланка или Санта-Клара можно насладиться комфортом, лазурным горизонтом и живописными ландшафтами. Летняя 7-дневная путевка на двоих обойдется от 20 000 грн.
- Кемер, Турция
Это популярный туристический центр на средиземноморском побережье Турции. Он привлекает посетителей красивыми пляжами, лазурным морем и живописными горами Тавр. Отдыхающие, которые ищут дневной релакс в сочетании с активной ночной жизнью, прекрасно проведут время. Отели по системе "все включено" предлагают свои услуги в среднем за 25 000-30 000 грн (на двоих за 7 дней).
- Золотые пески, Болгария
Один из самых популярных курортов Болгарии, расположенный на побережье Черного моря. Там развита туристическая инфраструктура с развлечениями для всей семьи, поэтому скучать не придется. Отели неподалеку от моря предлагают большой спектр услуг — от собственных открытых бассейнов и фитнес-центров до спортивных активностей и релакса на пляжах. Путевка будет стоить в среднем 28 000 грн за 7 дней.
Напомним, Северная Корея планирует открыть курорт Kalma Beach для туристов в 2025 году. Первыми посетителями станут россияне. Локация насчитывает 17 крупных отелей, 37 хостелов, 29 торговых центров и 35 заведений общественного обслуживания.
Также мы писали, что в турецкой Анталии после пожара на горнолыжном курорте закрыли 50 отелей. Бизнес планируют проверить на наличие лицензий и сертификатов на осуществление туристической деятельности.
Читайте Новини.LIVE!