Латвія заборонить туристичні подорожі в Росію та Білорусь — подробиці

Заборона. Фото: Freepik

Латвія серйозно налаштована заборонити туристичні поїздки до Росії та Білорусі. Таке рішення влада країни прийняла через потенційну загрозу для своїх громадян.

Про це пише Politico.

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Парламент країни розглянув законопроєкт, який забороняє латвійським туристичним агенціям надавати свої послуги на території Білорусі та Росії. Таким чином влада Латвії хоче захистити своїх громадян від порушень прав людини у цих країнах та знизити ризик їх вербування з боку спецслужб.

"Поїздки до Росії та Білорусі наразі є питанням безпеки. Ми не можемо дозволити продовжувати організовувати поїздки на відпочинок і відправляти автобуси з нашими громадянами до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію", — заявив Гатіс Лієпінш, депутат від партії "Нова єдність", яка ініціювала законопроєкт.

За словами політика, за минулий рік у РФ заарештували 30 громадян Латвії, в той час як можливість їхнього захисту на території країни була "дуже обмеженою".

Зазначається, що заборона не буде стосуватися самостійних візитів громадян до зазначених країн, а буде стосуватися лише туристичних компаній.

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