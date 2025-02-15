Латвия запретит туристические путешествия в Россию и Беларусь - подробности

Запрет. Фото: Freepik

Латвия серьезно настроена запретить туристические поездки в Россию и Беларусь. Такое решение власти страны приняли из-за потенциальной угрозы для своих граждан.

Об этом пишет Politico.

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Парламент страны рассмотрел законопроект, который запрещает латвийским туристическим агентствам предоставлять свои услуги на территории Беларуси и России. Таким образом власти Латвии хотят защитить своих граждан от нарушений прав человека в этих странах и снизить риск их вербовки со стороны спецслужб.

"Поездки в Россию и Беларусь сейчас являются вопросом безопасности. Мы не можем позволить продолжать организовывать поездки на отдых и отправлять автобусы с нашими гражданами в страны, которые открыто выражают желание оккупировать Латвию", — заявил Гатис Лиепинш, депутат от партии "Новое единство", которая инициировала законопроект.

По словам политика, за прошлый год в РФ арестовали 30 граждан Латвии, в то время как возможность их защиты на территории страны была "очень ограниченной".

Отмечается, что запрет не будет касаться самостоятельных визитов граждан в указанные страны, а будет касаться только туристических компаний.

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