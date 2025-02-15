Лучшие новые отели в мире - ТОП-20 от Forbes Travel Guide

Отель The Ritz-Carlton в Гонконге. Фото: instagram.com/ritzcarltonhongkong

Ежегодно издание Forbes Travel Guide объявляет перечень лучших отелей по всему миру. Всего в 67-й выпуск вошло 2100 объектов недвижимости в 90 странах, среди которых отели и рестораны.

Перечень победителей объявили на сайте Forbes Travel Guide.

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Каждый год эксперты премии исследуют города по всему миру в поиске лучших условий для проживания туристов. Премией отмечаются не только компании с опытом, но и новички в сфере обслуживания.

Неожиданно, но столицей пятизвездочных отелей в мире стал город Макао в Китае. Он обогнал мировые столицы по количеству роскошных ресторанов и отелей. Всего в Макао расположено 24 пятизвездочных отеля. Также награды получили новички из Вьетнама, США, Франции и других стран.

Полный перечень лучших новых отелей в мире по версии Forbes Travel Guide в 2025 году:

Capella Hanoi, Vietnam

Castelfalfi, Italy

RiverView Ranch, USA

The Paiza Collection at Marina Bay Sands, Singapore

Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Seychelles

Mandarin Oriental, Коста Наварино, Греция

Rosewood Villa Magna, Испания

Epic Tower at Studio City Macau, Китай

Raffles at Galaxy Macau, Китай

The Maybourne Beverly Hills, США

The Cadogan, A Belmond Hotel, Великобритания

Raffles London at The OWO, Великобритания

The Ritz-Carlton, Гонконг, Китай

Rosewood Guangzhou, Китай

Carlton Cannes, a Regent Hotel, Франция

One&Only Royal Mirage - The Residence, ОАЭ

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Индонезия

Four Seasons Hotel Baku, Азербайджан

The St. Regis Abu Dhabi, ОАЭ

The Canyon Suites at The Phoenician, США

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