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Forbes Travel Guide объявил ТОП-20 лучших новых отелей в мире

15 февраля 2025 16:02
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Лучшие новые отели в мире - ТОП-20 от Forbes Travel Guide
Отель The Ritz-Carlton в Гонконге. Фото: instagram.com/ritzcarltonhongkong
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Ежегодно издание Forbes Travel Guide объявляет перечень лучших отелей по всему миру. Всего в 67-й выпуск вошло 2100 объектов недвижимости в 90 странах, среди которых отели и рестораны.

Перечень победителей объявили на сайте Forbes Travel Guide.

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ТОП-20 лучших новых отелей в мире

Каждый год эксперты премии исследуют города по всему миру в поиске лучших условий для проживания туристов. Премией отмечаются не только компании с опытом, но и новички в сфере обслуживания.

Неожиданно, но столицей пятизвездочных отелей в мире стал город Макао в Китае. Он обогнал мировые столицы по количеству роскошных ресторанов и отелей. Всего в Макао расположено 24 пятизвездочных отеля. Также награды получили новички из Вьетнама, США, Франции и других стран.

Полный перечень лучших новых отелей в мире по версии Forbes Travel Guide в 2025 году:

  • Capella Hanoi, Vietnam
  • Castelfalfi, Italy
  • RiverView Ranch, USA
  • The Paiza Collection at Marina Bay Sands, Singapore
  • Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Seychelles
  • Mandarin Oriental, Коста Наварино, Греция
  • Rosewood Villa Magna, Испания
  • Epic Tower at Studio City Macau, Китай
  • Raffles at Galaxy Macau, Китай
  • The Maybourne Beverly Hills, США
  • The Cadogan, A Belmond Hotel, Великобритания
  • Raffles London at The OWO, Великобритания
  • The Ritz-Carlton, Гонконг, Китай
  • Rosewood Guangzhou, Китай
  • Carlton Cannes, a Regent Hotel, Франция
  • One&Only Royal Mirage - The Residence, ОАЭ
  • Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Индонезия
  • Four Seasons Hotel Baku, Азербайджан
  • The St. Regis Abu Dhabi, ОАЭ
  • The Canyon Suites at The Phoenician, США

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