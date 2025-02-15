Лучшие новые отели в мире - ТОП-20 от Forbes Travel Guide

Forbes Travel Guide объявил ТОП-20 лучших новых отелей в мире
Ежегодно издание Forbes Travel Guide объявляет перечень лучших отелей по всему миру. Всего в 67-й выпуск вошло 2100 объектов недвижимости в 90 странах, среди которых отели и рестораны.
Перечень победителей объявили на сайте Forbes Travel Guide.
ТОП-20 лучших новых отелей в мире
Каждый год эксперты премии исследуют города по всему миру в поиске лучших условий для проживания туристов. Премией отмечаются не только компании с опытом, но и новички в сфере обслуживания.
Неожиданно, но столицей пятизвездочных отелей в мире стал город Макао в Китае. Он обогнал мировые столицы по количеству роскошных ресторанов и отелей. Всего в Макао расположено 24 пятизвездочных отеля. Также награды получили новички из Вьетнама, США, Франции и других стран.
Полный перечень лучших новых отелей в мире по версии Forbes Travel Guide в 2025 году:
- Capella Hanoi, Vietnam
- Castelfalfi, Italy
- RiverView Ranch, USA
- The Paiza Collection at Marina Bay Sands, Singapore
- Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Seychelles
- Mandarin Oriental, Коста Наварино, Греция
- Rosewood Villa Magna, Испания
- Epic Tower at Studio City Macau, Китай
- Raffles at Galaxy Macau, Китай
- The Maybourne Beverly Hills, США
- The Cadogan, A Belmond Hotel, Великобритания
- Raffles London at The OWO, Великобритания
- The Ritz-Carlton, Гонконг, Китай
- Rosewood Guangzhou, Китай
- Carlton Cannes, a Regent Hotel, Франция
- One&Only Royal Mirage - The Residence, ОАЭ
- Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Индонезия
- Four Seasons Hotel Baku, Азербайджан
- The St. Regis Abu Dhabi, ОАЭ
- The Canyon Suites at The Phoenician, США
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