ТОП-3 замка в Украине, которые стоит посетить - советы путешественникам

Подгорецкий замок. Фото: loda.gov.ua

Снежная и солнечная погода в конце зимы — это отличное время для небольших путешествий внутри страны. Новые эмоции от интересных локаций вдохновят вас на новые свершения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о замках на территории Украины, которые поражают своей архитектурой.

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Усадьба Реев

Имение потомков Потоцких — графского рода Реев, расположено в Ивано-Франковской области. Как жилье для семьи он использовался только до 1939 года. В этом замке раньше была сельскохозяйственная школа, колхозный свинарник и даже психиатрическая больница. С 1995 до 2008 в имении был открыт женский монастырь.

Усадьба Реев. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Шаровский дворец

Этот дворец расположен в поселке Шаровка Харьковской области. Это сказочное место также известно как Шаровский замок, "Шаровская жемчужина" и "Сахарный замок". На его территории раскинулся роскошный парк с древними дубами, ясенями, голубыми елями и прудами.

С этим местом связана мистическая легенда. Многие из местных верит в романтическую историю связанную с бывшим владельцем замка сахарозаводчиком немецкого происхождения Леопольд Кенигом и его женой, которая была тяжелобольной. Говорят, что он выложил на территории замка горку из сахара, чтобы его возлюбленная смогла летом на ней кататься на санях.

Шаровский дворец. Фото: скриншот Facebook

Подгорецкий замок

Этот мистический замок расположен на Львовщине. По легенде, бывший владелец заживо замуровал в стену свою молодую жену. Призрак красавицы — Белой Дамы, который не может найти покоя вроде бы видели в стенах замка. В 2010 году в стенах Подгорецкого замка снимали "Битву экстрасенсов", где участники также почувствовали паранормальную атмосферу этого места.

Подгорецкий замок. Фото: wikipedia.org

Напомним, мы рассказывали о мистических замках в Германии, которые стоит посетить туристам. Также мы рассказывали о самых красивых пляжах мира.