ТОП-3 замка в Украине, которые стоит посетить - советы путешественникам

Замки в Украине, которые стоит посетить — идеи на выходные
Снежная и солнечная погода в конце зимы — это отличное время для небольших путешествий внутри страны. Новые эмоции от интересных локаций вдохновят вас на новые свершения.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о замках на территории Украины, которые поражают своей архитектурой.
Усадьба Реев
Имение потомков Потоцких — графского рода Реев, расположено в Ивано-Франковской области. Как жилье для семьи он использовался только до 1939 года. В этом замке раньше была сельскохозяйственная школа, колхозный свинарник и даже психиатрическая больница. С 1995 до 2008 в имении был открыт женский монастырь.
Шаровский дворец
Этот дворец расположен в поселке Шаровка Харьковской области. Это сказочное место также известно как Шаровский замок, "Шаровская жемчужина" и "Сахарный замок". На его территории раскинулся роскошный парк с древними дубами, ясенями, голубыми елями и прудами.
С этим местом связана мистическая легенда. Многие из местных верит в романтическую историю связанную с бывшим владельцем замка сахарозаводчиком немецкого происхождения Леопольд Кенигом и его женой, которая была тяжелобольной. Говорят, что он выложил на территории замка горку из сахара, чтобы его возлюбленная смогла летом на ней кататься на санях.
Подгорецкий замок
Этот мистический замок расположен на Львовщине. По легенде, бывший владелец заживо замуровал в стену свою молодую жену. Призрак красавицы — Белой Дамы, который не может найти покоя вроде бы видели в стенах замка. В 2010 году в стенах Подгорецкого замка снимали "Битву экстрасенсов", где участники также почувствовали паранормальную атмосферу этого места.
Напомним, мы рассказывали о мистических замках в Германии, которые стоит посетить туристам. Также мы рассказывали о самых красивых пляжах мира.
Читайте Новини.LIVE!