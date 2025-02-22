Сколько стоит путешествие на выходные в Варшаву — цены на отели и развлечения

Семья на отдыхе в Варшаве. Фото: Freepik

Не стоит откладывать путешествия до лучших времен. Можно спланировать короткий отпуск в Польшу на несколько дней по довольно доступным ценам.

О своих расходах на дорогу и проживание в столице Польши Варшаве рассказала пользовательница соцсети TikTok halobanastya.

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Путешественница рассказала, что один из самых дешевых хостелов в центре на две ночи ей обошелся в 3425 гривен за двоих. За три дня путешествий общественным транспортом она потратила 464 гривны.

Она посоветовала тем, кто хочет сэкономить в городе на еде, посетить "млечники" — такие себе сдержанные столовые с доступными ценами. За три дня девушка вместе с сестрой потратила на питание 3483 гривны.

Дорога туда и обратно туристке обошлась около 4 тысяч гривен. Всего на крутые впечатления она потратила за три дня в Варшаве 12 210 гривен.

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