Сколько стоит путешествие на выходные в Варшаву — цены на отели и развлечения

Туристка раскрыла стоимость путешествия из Киева в Варшаву
Не стоит откладывать путешествия до лучших времен. Можно спланировать короткий отпуск в Польшу на несколько дней по довольно доступным ценам.
О своих расходах на дорогу и проживание в столице Польши Варшаве рассказала пользовательница соцсети TikTok halobanastya.
Сколько стоит поездка в Варшаву
Путешественница рассказала, что один из самых дешевых хостелов в центре на две ночи ей обошелся в 3425 гривен за двоих. За три дня путешествий общественным транспортом она потратила 464 гривны.
Она посоветовала тем, кто хочет сэкономить в городе на еде, посетить "млечники" — такие себе сдержанные столовые с доступными ценами. За три дня девушка вместе с сестрой потратила на питание 3483 гривны.
Дорога туда и обратно туристке обошлась около 4 тысяч гривен. Всего на крутые впечатления она потратила за три дня в Варшаве 12 210 гривен.
@zhalobanastya
Сколько стоит поездка в Варшаву? #варшава #польща🇵🇱 #блог #путешествия #украинцев Польши♬ оригинальный звук - Настя
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