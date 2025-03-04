Подземный мегаполис Деринкую - почему стоит посетить

Подземные тоннели Деринкуя. Фото: wikipedia.org

В Турции расположено одно из самых захватывающих археологических чудес света. Деринкую расположено под историческим регионом Каппадокия и является самым глубоким из 36 подземных городов.

Об этом сообщает Express.

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Этот обширный подземный мегаполис достигает глубины около 85 метров. Деринкую когда-то был домом для 20 000 человек.

Считается, что этому городу более 2 000 лет, а его истоки восходят к древним цивилизациям, которые искали убежища от захватчиков и сурового климата.

Этот подземный мегаполис был обнаружен случайно в 1963 году, когда житель разрушил стену в своем подвале и обнаружил скрытые пещеры.

Город имеет разветвленную сеть туннелей, камер и переходов. Жители создали под землей жилые помещения, конюшни, церкви, кладовые, кухни, винодельни и даже школы.

Подземные тоннели Деринкую. Фото: Pinterest

Подземное жилье в Деринкую. Фото: Pinterest

Одной из самых выдающихся особенностей Деринкуя является его усовершенствованная система вентиляции, которая обеспечивала поступление свежего воздуха даже в самые глубокие уровни города.

Этот мегаполис использовался в разные периоды истории христианами, искавшими убежища от римских преследований, а позже византийскими общинами, спасавшимися от арабских набегов.

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