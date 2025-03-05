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Необитаемый греческий остров с одним из лучших пляжей

5 марта 2025 22:17
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Почему стоит посетить Куфонисию на Кикладских островах - советы туристам
Остров Куфонисия на Кикладских островах. Фото: greece-is.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Если вы мечтаете о райском отпуске без толп туристов, то в Греции есть место, которое вы должны обязательно посетить. Речь идет о малоизвестном острове Куфонисия на Кикладских островах с роскошными пляжами.

Об этом пишет Mirror US.

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Почему стоит посетить Куфонисию на Кикладских островах

Чтобы открыть для себя этот роскошный рай, просто садитесь на ежедневный катер из порта Пано Куфонисия, и за 10 минут вы прибудете на Като Куфонисия.

До большинства пляжей острова можно добраться только пешком, так как здесь нет дорог. С пешеходных маршрутов открываются захватывающие виды на Эгейское море. Кикладские острова известны одними из лучших пляжей Греции с небольшим количеством туристов.

Безлюдний грецький острів з одним з найкращих пляжів - фото 1
Остров Куфонисия на Кикладских островах. Фото: greece-is.com

Вблизи Пано Куфониси расположено Хору — единственное село в Куфониси, где доступны базовые необходимые вещи для каждого туриста — аптеку, супермаркет, медицинский центр и банкомат.

Напомним, мы рассказывали, куда стоит поехать под Киевом на 8 марта. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.

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