Почему стоит посетить Куфонисию на Кикладских островах - советы туристам

Остров Куфонисия на Кикладских островах. Фото: greece-is.com

Если вы мечтаете о райском отпуске без толп туристов, то в Греции есть место, которое вы должны обязательно посетить. Речь идет о малоизвестном острове Куфонисия на Кикладских островах с роскошными пляжами.

Об этом пишет Mirror US.

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Чтобы открыть для себя этот роскошный рай, просто садитесь на ежедневный катер из порта Пано Куфонисия, и за 10 минут вы прибудете на Като Куфонисия.

До большинства пляжей острова можно добраться только пешком, так как здесь нет дорог. С пешеходных маршрутов открываются захватывающие виды на Эгейское море. Кикладские острова известны одними из лучших пляжей Греции с небольшим количеством туристов.

Остров Куфонисия на Кикладских островах. Фото: greece-is.com

Вблизи Пано Куфониси расположено Хору — единственное село в Куфониси, где доступны базовые необходимые вещи для каждого туриста — аптеку, супермаркет, медицинский центр и банкомат.

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