Де біля Києва відсвяткувати 8 березня — підбірка локацій

Дівчину привітали з 8 березня. Фото: Pinterest

Цьогоріч святкування 8 березня припадає на вихідні. Це чудова можливість виїхати за межі великого міста та насолодитися природою та тишею.

Редакція Новини.LIVE розповідає про цікаві локації в годині їзди від Києва.

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Коростишівський каньйон

Він знаходиться в Житомирській області на околицях міста Коростишів. Тут можна не лише насолодитися неймовірними природними краєвидами, а й смачно пообідати на спеціально облаштованих альтанках. Поруч з каньйоном розташований кар’єр із блакитною водою та прямовисними скелями.

Коростишівський каньйон. Фото: kyivmaps.com

Равликова ферма Jiffy

Ця мальовнича локація розташована в селі Горбовичі. Тут відвідувачі можуть не лише насолодитися природою, а й скуштувати вишукані середземноморські делікатеси та смачне вино. Власники проводять екскурсії, на яких розповідають багато цікавого про цих молюсків та дозволяють потримати їх в руках.

Витачів

Це мальовниче село розташоване на горі висотою 180 метрів на Дніпром між Києвом і Каневом. З нього відкривається неймовірна панорама на долини річки. Відвідувачі можуть насолодитися природою, порибалити чи влаштувати пікнік на свіжому повітрі. У цьому селищі знаходиться багато старовинних споруд. Зокрема й капличка, створена за проєктом видатного українського поета Тараса Шевченка.

Село Витачів. Фото: ukrainaincognita.com

Українська Ісландія

За декілька десятків кілометрів від Києва, між Васильковом і селом Велика Бугаївка можна помилуватися розкішними краєвидами, які нагадують зимову Ісландію. Це місце також називать Васильківськими Карпатами. Серед полів тут височіють обриви схилів до 30 метрів заввишки. Саме на них знімали відому стрічку "Захар Беркут". Влітку тут по-особливому зелена трава.

Українська Ісландія. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.