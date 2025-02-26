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Куда поехать на 8 Марта — топ-4 локации недалеко от Киева

26 февраля 2025 15:30
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Где недалеко от Киева отпраздновать 8 марта — подборка локаций
Девушку поздравили с 8 марта. Фото: Pinterest
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

В этом году празднование 8 марта приходится на выходные. Это прекрасная возможность выехать за пределы большого города и насладиться природой и тишиной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об интересных локациях в часе езды от Киева.

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Коростышевский каньон

Он находится в Житомирской области в окрестностях города Коростышев. Здесь можно не только насладиться невероятными природными пейзажами, но и вкусно пообедать на специально оборудованных беседках. Рядом с каньоном расположен карьер с голубой водой и отвесными скалами.

Куди поїхати на 8 Березня — топ-4 локації за годину від Києва - фото 1
Коростышевский каньон. Фото: kyivmaps.com

Улиточная ферма Jiffy

Эта живописная локация расположена в селе Горбовичи. Здесь посетители могут не только насладиться природой, но и попробовать изысканные средиземноморские деликатесы и вкусное вино. Владельцы проводят экскурсии, на которых рассказывают много интересного об этих моллюсках и позволяют подержать их в руках.

Витачев

Это живописное село расположено на горе высотой 180 метров на Днепром между Киевом и Каневом. С него открывается невероятная панорама на долины реки. Посетители могут насладиться природой, порыбачить или устроить пикник на свежем воздухе. В этом поселке находится много старинных сооружений. В том числе и часовня, созданная по проекту выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко.

Куди поїхати на 8 Березня — топ-4 локації за годину від Києва - фото 2
Село Витачев. Фото: ukrainaincognita.com

Украинская Исландия

В нескольких десятках километров от Киева, между Васильковом и селом Большая Бугаевка можно полюбоваться роскошными пейзажами, которые напоминают зимнюю Исландию. Это место также называют Васильковскими Карпатами. Среди полей здесь возвышаются обрывы склонов до 30 метров высотой. Именно на них снимали известную ленту "Захар Беркут". Летом здесь по-особенному зеленая трава.

Куди поїхати на 8 Березня — топ-4 локації за годину від Києва - фото 3
Украинская Исландия. Фото: wikipedia.org

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.

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