ТОП-3 міста Італії, які можна відвідати за 100 доларів — підбірка туристам

Італійське місто Сондріо. Фото: italyreview

Туристи зазвичай прагнуть відвідати Рим в Італії, проте ця країна має багато красивих міст, які є не менш прекрасними. Така подорож виявиться набагато бюджетнішою за поїздку до столиці країни.

Про це пише Express.

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Бергамо

Це італійське місто знаходиться всього за 15 хвилин їзди від аеропорту Мілан-Бергамо. Туристам варто відвідати Città Alta (Верхнє місто — Ред.) Бергамо, щоб максимально відчути історію міста з його брукованими вуличками та чарівними площами. Ця частина міста оточена Венеціанськими стінами, які є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В цьому місті варто обов'язково випити еспресо на площі Пьяцца Веккья і поласувати пастою казончеллі — регіональною делікатесною стравою. Родзинкою міста є фунікулер, з якого відкриваються дивовижні панорамні краєвиди.

Площа в Бергамо. Фото: visitbergamo.net

Варенна

З Бергамо на потязі можна дістатись до Варенни. В цьому місті мандрівникам варто прогулятися вулицею Пасседжіята дельї Іннамораті, оглянути історичну віллу Монастеро та насолодитися захоплюючими краєвидами на озеро Комо. Ця місцевість особлива своїми барвистими будинками, затишними кафе та спокійною атмосферою.

Місто Варенна в Італії. Фото: varennaturismo

Сондріо

Менш ніж за годину їзди від Варенни знаходиться містечко Сондріо, відоме своєю неймовірною природою, багатою історією та винятковими винами. Це альпійське містечко — ідеальне місце для гурманів та любителів напою з винограду. Мандрівники можуть тут продегустувати відзначені нагородами червоні вина з терасових виноградників регіону, поніжитися в природних термальних водах або прогулятися красивим парком Оробі Вальтеллінесі.

Сондріо. Фото: italymagazine.com

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