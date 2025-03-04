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Неймовірні локації України, які варто відвідати цією весною

4 березня 2025 22:15
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Де відпочити навесні — поради мандрівникам
Дівчина мандрує Україною. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

У березні починає прокидатися природа і неймовірно спостерігати за тим, як дерева та інші рослини прокидаються від зимового сну. Це чудовий час, щоб вирушити в невеличку мандрівку Україною.

Редакція Новини.LIVE розповідає про красиві локації, які варто відвідати цією весною.

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Дземброня (Івано-Франківська область)

Це унікальне місце українських Карпат. Це найвищий регіон в Україні де можна відпочити душею, та побути наодинці з природою. Мандрівники зможуть піднятись на найвищий хребет українських Карпат — Чорногору, а також скуштувати смачний сир в місцевій крафтовій сироварні.

Смотрицький каньйон (Хмельницька область)

Мальовничі схили долини річки Смотрич вважаються геологічним пам'ятником природи в Україні. Це місце вражає неймовірними краєвидами на водоспади та мости. Мандрівники також зможуть відвідати знамениту міську фортецю, яка є одним з найкраще збережених середньовічних замків України.

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Смотрицький каньйон. Фото: khm.depo.ua

Озеро Бучак (Черкаська область)

Це чудова локація для киян, які втомилися від шуму столиці. Озеро утворилося під час будівництва Канівської ГАЕС, а саме на місці її нижнього котловану. Воно має красивий блакитний відтінок, а його глибина сягає 30 метрів. Це чудове місце, щоб провести вихідні з родиною чи друзями.

Неймовірні локації України, які варто відвідати цією весною - фото 2
Озеро Бучак. Фото: kraina-ua.com

Раніше ми писали, що українська туристична компанія розпочала роботу в Чехії. Також дізнайтеся, які сім неймовірних локацій у світі потрібно відвідати у 2025 році.

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