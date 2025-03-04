Где отдохнуть весной — советы путешественникам

Девушка путешествует по Украине. Фото: Freepik

В марте начинает просыпаться природа и невероятно наблюдать за тем, как деревья и другие растения просыпаются от зимнего сна. Это отличное время, чтобы отправиться в небольшое путешествие по Украине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о красивых локациях, которые стоит посетить этой весной.

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Дземброня (Ивано-Франковская область)

Это уникальное место украинских Карпат. Это самый высокий регион в Украине где можно отдохнуть душой, и побыть наедине с природой. Путешественники смогут подняться на самый высокий хребет украинских Карпат — Черногору, а также попробовать вкусный сыр в местной крафтовой сыроварне.

Смотрицкий каньон (Хмельницкая область)

Живописные склоны долины реки Смотрич считаются геологическим памятником природы в Украине. Это место поражает невероятными видами на водопады и мосты. Путешественники также смогут посетить знаменитую городскую крепость, которая является одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Украины.

Смотрицкий каньон. Фото: khm.depo.ua

Озеро Бучак (Черкасская область)

Это прекрасная локация для киевлян, которые устали от шума столицы. Озеро образовалось во время строительства Каневской ГАЭС, а именно на месте ее нижнего котлована. Оно имеет красивый голубой оттенок, а его глубина достигает 30 метров. Это прекрасное место, чтобы провести выходные с семьей или друзьями.

Озеро Бучак. Фото: kraina-ua.com

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