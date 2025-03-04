Где отдохнуть весной — советы путешественникам

Невероятные локации Украины, которые стоит посетить этой весной
В марте начинает просыпаться природа и невероятно наблюдать за тем, как деревья и другие растения просыпаются от зимнего сна. Это отличное время, чтобы отправиться в небольшое путешествие по Украине.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о красивых локациях, которые стоит посетить этой весной.
Дземброня (Ивано-Франковская область)
Это уникальное место украинских Карпат. Это самый высокий регион в Украине где можно отдохнуть душой, и побыть наедине с природой. Путешественники смогут подняться на самый высокий хребет украинских Карпат — Черногору, а также попробовать вкусный сыр в местной крафтовой сыроварне.
Смотрицкий каньон (Хмельницкая область)
Живописные склоны долины реки Смотрич считаются геологическим памятником природы в Украине. Это место поражает невероятными видами на водопады и мосты. Путешественники также смогут посетить знаменитую городскую крепость, которая является одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Украины.
Озеро Бучак (Черкасская область)
Это прекрасная локация для киевлян, которые устали от шума столицы. Озеро образовалось во время строительства Каневской ГАЭС, а именно на месте ее нижнего котлована. Оно имеет красивый голубой оттенок, а его глубина достигает 30 метров. Это прекрасное место, чтобы провести выходные с семьей или друзьями.
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