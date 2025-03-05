Саорж у Франції — чому варто відвідати туристам

Французький "Тибет" — місто-перлина серед мальовничих гір
Невеличке мальовниче село Саорж називають "французьким Тибетом". Ця перлина історії, природи і спокою захована серед гір.
Про це пише Express.
Чому варто відвідати Саорж у Франції
Село Саорж розташоване високо над долиною Роя в регіоні Приморські Альпи. Це місце називають "французьким Тибетом" завдяки його гірському ландшафту, звивистим вуличкам і багатій історії.
Саорж виглядає як щось із казки з його будівлями пастельних відтінків, що притулилися до стрімких скель. На відміну від більш відомих провансальських сіл, які приваблюють натовпи туристів, Саорж залишається спокійним місцем.
Ця локація має унікальний шарм, з брукованими вуличками, старовинними кам'яницями та приголомшливими краєвидами.
Однією з найяскравіших визначних пам'яток Саоржа є францисканський монастир ХVII століття, в якому колись жили ченці. Відвідувачі можуть помилуватися його розписаними фресками і насолодитися вражаючими краєвидами долини, що розкинулася внизу.
Любителі піших прогулянок обов'язково оцінять Національний парк Меркантур, де стежки пролягають через густі ліси, красиві водоспади і підіймаються до захоплюючих гірських вершин. В ньому мешкають сарни, гірські козли та навіть вовки.
В Саоржі також часто проводяться різноманітні культурні заходи — концерти, поетичні читання та художні виставки.
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