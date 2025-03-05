Саорж у Франції — чому варто відвідати туристам

Село Саорж у Франції. Фото: menton-riviera-merveilles.co.uk/

Невеличке мальовниче село Саорж називають "французьким Тибетом". Ця перлина історії, природи і спокою захована серед гір.

Про це пише Express.

Читайте також:

Чому варто відвідати Саорж у Франції

Село Саорж розташоване високо над долиною Роя в регіоні Приморські Альпи. Це місце називають "французьким Тибетом" завдяки його гірському ландшафту, звивистим вуличкам і багатій історії.

Саорж виглядає як щось із казки з його будівлями пастельних відтінків, що притулилися до стрімких скель. На відміну від більш відомих провансальських сіл, які приваблюють натовпи туристів, Саорж залишається спокійним місцем.

Ця локація має унікальний шарм, з брукованими вуличками, старовинними кам'яницями та приголомшливими краєвидами.

Однією з найяскравіших визначних пам'яток Саоржа є францисканський монастир ХVII століття, в якому колись жили ченці. Відвідувачі можуть помилуватися його розписаними фресками і насолодитися вражаючими краєвидами долини, що розкинулася внизу.

Село Саорж у Франції. Фото: tripadvisor.co.uk

Любителі піших прогулянок обов'язково оцінять Національний парк Меркантур, де стежки пролягають через густі ліси, красиві водоспади і підіймаються до захоплюючих гірських вершин. В ньому мешкають сарни, гірські козли та навіть вовки.

В Саоржі також часто проводяться різноманітні культурні заходи — концерти, поетичні читання та художні виставки.

Нагадаємо, ми розповідали про локації, де знімався новий фільм про Бріджит Джонс в Лондоні. Також дізнайтеся, які сім неймовірних локацій у світі потрібно відвідати у 2025 році.