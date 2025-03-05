Саорж во Франции — почему стоит посетить туристам

Деревня Саорж во Франции. Фото: menton-riviera-merveilles.co.uk/

Небольшое живописное село Саорж называют "французским Тибетом". Эта жемчужина истории, природы и спокойствия спрятана среди гор.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Почему стоит посетить Саорж во Франции

Деревня Саорж расположена высоко над долиной Роя в регионе Приморские Альпы. Это место называют "французским Тибетом" благодаря его горному ландшафту, извилистым улочкам и богатой истории.

Саорж выглядит как нечто из сказки с его зданиями пастельных оттенков, прислонившимися к отвесным скалам. В отличие от более известных провансальских деревень, которые привлекают толпы туристов, Саорж остается спокойным местом.

Эта локация имеет уникальный шарм, с мощеными улочками, старинными каменными домами и потрясающими видами.

Одной из самых ярких достопримечательностей Саоржа является францисканский монастырь XVII века, в котором когда-то жили монахи. Посетители могут полюбоваться его расписанными фресками и насладиться впечатляющими видами раскинувшейся внизу долины.

Деревня Саорж во Франции. Фото: tripadvisor.co.uk

Любители пеших прогулок обязательно оценят Национальный парк Меркантур, где тропы пролегают через густые леса, красивые водопады и поднимаются к захватывающим горным вершинам. В нем обитают серны, горные козлы и даже волки.

В Саорже также часто проводятся различные культурные мероприятия — концерты, поэтические чтения и художественные выставки.

Напомним, мы рассказывали о локациях, где снимался новый фильм о Бриджит Джонс в Лондоне. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.