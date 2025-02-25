Як не загубити цінні речі в подорожі — поради мандрівникам

Експерт пояснив, чому не варто купувати кольорові валізи
Втрачений багаж може зіпсувати вам усю подорож. Замість того, щоб насолоджуватися природою та архітектурою, ви будете на нервах через втрачені цінності та техніку.
Про те, як вберегти багаж в аеропорті розповідає Express.
Як не втратити валізу в аеропорту
Експерт з безпеки Шахзад Алі поділився своїми порадами, як убезпечити багаж під час подорожі. Він порадив обирати валізи темних кольорів, щоб не привертати увагу крадіїв.
"Хоча нова і яскрава валіза може виглядати більш модно, вона приваблива не лише для вас. Краще вибрати більш звичайну на вигляд валізу, а якщо можливо, то й поношену, щоб не виділятися з натовпу. Варто також почепити на неї якісний замок", — поділився фахівець.
Шахзад рекомендує замість яскравого аксесуара додати до простої чорної або сірої валізи ідентифікатор, наприклад, стрічку або наклейку, щоб ваш багаж не переплутали з чужим, але при цьому він залишався непомітним.
Спеціаліст також порадив мандрівникам тримати всі свої речі в полі зору та придбайте спеціальний трекер, який дозволить відслідкувати валізу, якщо вона загубиться.
Раніше ми писали, що українська туристична компанія розпочала роботу в Чехії. Також ми розповідали, скільки коштує мандрівка з Києва до Сеула.
Читайте Новини.LIVE!