Як не загубити цінні речі в подорожі — поради мандрівникам

Кольорові валізи. Фото: Pexels

Втрачений багаж може зіпсувати вам усю подорож. Замість того, щоб насолоджуватися природою та архітектурою, ви будете на нервах через втрачені цінності та техніку.

Про те, як вберегти багаж в аеропорті розповідає Express.

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Експерт з безпеки Шахзад Алі поділився своїми порадами, як убезпечити багаж під час подорожі. Він порадив обирати валізи темних кольорів, щоб не привертати увагу крадіїв.

"Хоча нова і яскрава валіза може виглядати більш модно, вона приваблива не лише для вас. Краще вибрати більш звичайну на вигляд валізу, а якщо можливо, то й поношену, щоб не виділятися з натовпу. Варто також почепити на неї якісний замок", — поділився фахівець.

Шахзад рекомендує замість яскравого аксесуара додати до простої чорної або сірої валізи ідентифікатор, наприклад, стрічку або наклейку, щоб ваш багаж не переплутали з чужим, але при цьому він залишався непомітним.

Мандрівники з кольоровими валізами. Фото: Pexels

Спеціаліст також порадив мандрівникам тримати всі свої речі в полі зору та придбайте спеціальний трекер, який дозволить відслідкувати валізу, якщо вона загубиться.

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