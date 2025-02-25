Как не потерять ценные вещи в путешествии — советы путешественникам

Цветные чемоданы. Фото: Pexels

Потерянный багаж может испортить вам все путешествие. Вместо того чтобы наслаждаться природой и архитектурой, вы будете на нервах из-за потерянных ценностей и техники.

О том, как уберечь багаж в аэропорту рассказывает Express.

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Эксперт по безопасности Шахзад Али поделился своими советами, как обезопасить багаж во время путешествия. Он посоветовал выбирать чемоданы темных цветов, чтобы не привлекать внимание воров.

"Хотя новый и яркий чемодан может выглядеть более модно, он привлекателен не только для вас. Лучше выбрать более обычный на вид чемодан, а если возможно, то и поношенный, чтобы не выделяться из толпы. Стоит также повесить на него качественный замок", — поделился специалист.

Шахзад рекомендует вместо яркого аксессуара добавить к простому черному или серому чемодану идентификатор, например, ленту или наклейку, чтобы ваш багаж не перепутали с чужим, но при этом он оставался незаметным.

Путешественники с цветными чемоданами. Фото: Pexels

Специалист также посоветовал путешественникам держать все свои вещи в поле зрения и приобретите специальный трекер, который позволит отследить чемодан, если он потеряется.

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