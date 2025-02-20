Вартість подорожі з України до Південної Кореї — ціни на готелі та їжу

Храм Haedong Yonggungsa і море Haeundae в Пусані. Фото: Freepik

На тлі популярності другого сезону дорами "Гра в кальмара" багато туристів запланували відвідати Південну Корею. Подорож з Києва до Сеула виявилася не такою дороговартісною, як багато хто уявляє.

Своїми витратами на поїздку поділилася користувачка соцмережі TikTok kristikuzenko.

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Перш за все для в'їзду в Південну Корею необхідно оформити візу, для українців вона безкоштовна.

Квитки з Києва до Перемишля потягом мандрівниці обійшлися у 1 000 гривень та ще за 500 грн вона дісталась на автобусі до Кракова. За перелік в 2 сторони Краків-Варшава-Сеул і назад дівчина віддала 550 євро (близько 24 тисяч гривень).

Готель Hotel Ivory недалеко від центру Сеулу коштував туристці разом із подружкою 2 500 гривень за ніч. Номер був з достатньо скромними умовами та із душем і туалетом прямо в кімнаті, проте прямо поруч із ним було розташоване метро.

За 8 днів kristikuzenko витратила 8 500 гривень на їжу в закладах, харчуючись 2-3 рази на день.

Громадський транспорт туристці обійшовся у 1 700 гривень. Одноразова поїздка на метро та автобусах по місту коштує 40 гривень.

В Сеулі багато музеїв, які можна відвідати безкоштовно. Вхід до відомих палаців та зоопарку в місті коштує орієнтовно 250 гривень.

Раніше ми розповідали, чому Південна Корея точно сподобається інтровертам. Також дізнайтеся, що буде, якщо запізнитися на літак.