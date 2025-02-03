Померла зірка серіалу "Гра в кальмара" — що відомо
Померла зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Джу-Сіль. Акторки не стало внаслідок важкої хвороби.
Про це пише Daily Mail.
Померла Лі Джу-Сіль
81-річна акторка пішла з життя 2 лютого у своєму будинку в місті Ийджонбу, у Південній Кореї. Причиною смерті Лі Джу-Сіль став рак шлунку, із яким вона боролася протягом останніх трьох місяців.
Прощання із зіркою відбудеться 5 лютого у лікарні Shinchon Severance.
Зазначимо, що хворобу Лі Джу-Сіль діагностували у листопаді минулого року. Це сталося вже вдруге, адже 30 років в акторки виявили рак молочної залози. Тоді лікарі пророкували знаменитості лише місяць життя, але, на щастя, після 13 років боротьби хвороба відступила.
Лі Джу-Сіль зіграла чимало ролей у південнокорейських фільмах та серіалах, починаючи від 1964 року. Нову хвилю популярності акторці принесла роль матері колишнього поліцейського Хван Джун Хо (Ві Ха Джун) і мачухи "людини у масці" Хван Ін Хо (Лі Бен Хон) у серіалі "Гра в кальмара".
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