Лі Джу-Сіль. Фото: Dok. Yonhap

Померла зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Джу-Сіль. Акторки не стало внаслідок важкої хвороби.

Про це пише Daily Mail.

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Померла Лі Джу-Сіль

81-річна акторка пішла з життя 2 лютого у своєму будинку в місті Ийджонбу, у Південній Кореї. Причиною смерті Лі Джу-Сіль став рак шлунку, із яким вона боролася протягом останніх трьох місяців.

Прощання із зіркою відбудеться 5 лютого у лікарні Shinchon Severance.

Зазначимо, що хворобу Лі Джу-Сіль діагностували у листопаді минулого року. Це сталося вже вдруге, адже 30 років в акторки виявили рак молочної залози. Тоді лікарі пророкували знаменитості лише місяць життя, але, на щастя, після 13 років боротьби хвороба відступила.

Лі Джу-Сіль у "Грі в кальмара". Фото: скриншот

Лі Джу-Сіль зіграла чимало ролей у південнокорейських фільмах та серіалах, починаючи від 1964 року. Нову хвилю популярності акторці принесла роль матері колишнього поліцейського Хван Джун Хо (Ві Ха Джун) і мачухи "людини у масці" Хван Ін Хо (Лі Бен Хон) у серіалі "Гра в кальмара".

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