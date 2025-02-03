Умерла звезда Игры в кальмара Ли Джу-Силь - подробности

Ли Джу-Силь. Фото: Dok. Yonhap

Умерла звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Джу-Силь. Актрисы не стало вследствие тяжелой болезни.

Об этом пишет Daily Mail.

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Умерла Ли Джу-Силь

81-летняя актриса ушла из жизни 2 февраля в своем доме в городе Ийджонбу, в Южной Корее. Причиной смерти Ли Джу-Силь стал рак желудка, с которым она боролась в течение последних трех месяцев.

Прощание со звездой состоится 5 февраля в больнице Shinchon Severance.

Отметим, что болезнь Ли Джу-Силь диагностировали в ноябре прошлого года. Это произошло уже второй раз, ведь 30 лет у актрисы обнаружили рак молочной железы. Тогда врачи пророчили знаменитости лишь месяц жизни, но, к счастью, после 13 лет борьбы болезнь отступила.

Ли Джу-Силь в "Игре в кальмара". Фото: скриншот

Ли Джу-Силь сыграла немало ролей в южнокорейских фильмах и сериалах, начиная с 1964 года. Новую волну популярности актрисе принесла роль матери бывшего полицейского Хван Джун Хо (Ви Ха Джун) и мачехи "человека в маске" Хван Ин Хо (Ли Бен Хон) в сериале "Игра в кальмара".

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