Чому людям-інтровертам сподобається в Південній Кореї

Вулиці Південної Кореї. Фото: Pinterest

Одна з найтехнологічніших країн світу може стати ідеальним місцем для людей, які люблять проводити час на самоті. Мова йде про Південну Корею.

Користувачка соцмережі TikTok Movaday розповіла про переваги життя в цій країні.

Читайте також:

Чому варто відвідати Південну Корею

Туристка розповіла, що Південній Кореї є спеціальні караоке-бари, а яких можна співати наодинці. У таких закладах все максимально автоматизовано і не має персоналу, що також створює ідеальні умови для інтровертів.

В цій країні ніхто не дивується людям, які влаштовують собі вечерю чи обід в розкішному ресторані чи відвідують кіно без компанії.

Туристка також поділилася, що Південній Кореї їжу замовляють через планшет, що встановлений на кожному столику. А в кав'ярнях роблять замовлення в спеціальних автоматах.

В цій країні також дуже популярною є доставка продуктів додому. Кур'єри не віддають замовлення в руки клієнтам, а залишають їх біля дверей у спеціальних сумках.

@movaday -10% на зимний поток курса корейского✨🇰🇷 по ссылке в шапке профиля Inst @movaday ♬ Tokyo Skies at Sunrise - Melodikavibes

Раніше ми розповідали про найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів. А також дізнайтеся, що буде, якщо запізнитися на літак.