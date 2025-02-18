Чому людям-інтровертам сподобається в Південній Кореї

Рай для інтровертів — чому варто відвідати Південну Корею
Одна з найтехнологічніших країн світу може стати ідеальним місцем для людей, які люблять проводити час на самоті. Мова йде про Південну Корею.
Користувачка соцмережі TikTok Movaday розповіла про переваги життя в цій країні.
Чому варто відвідати Південну Корею
Туристка розповіла, що Південній Кореї є спеціальні караоке-бари, а яких можна співати наодинці. У таких закладах все максимально автоматизовано і не має персоналу, що також створює ідеальні умови для інтровертів.
В цій країні ніхто не дивується людям, які влаштовують собі вечерю чи обід в розкішному ресторані чи відвідують кіно без компанії.
Туристка також поділилася, що Південній Кореї їжу замовляють через планшет, що встановлений на кожному столику. А в кав'ярнях роблять замовлення в спеціальних автоматах.
В цій країні також дуже популярною є доставка продуктів додому. Кур'єри не віддають замовлення в руки клієнтам, а залишають їх біля дверей у спеціальних сумках.
@movaday
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