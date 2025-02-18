Почему людям-интровертам понравится в Южной Корее

Улицы Южной Кореи. Фото: Pinterest

Одна из самых технологичных стран мира может стать идеальным местом для людей, которые любят проводить время в одиночестве. Речь идет о Южной Корее.

Пользовательница соцсети TikTok Movaday рассказала о преимуществах жизни в этой стране.

Читайте также:

Почему стоит посетить Южную Корею

Туристка рассказала, что Южной Корее есть специальные караоке-бары, а которых можно петь в одиночестве. В таких заведениях все максимально автоматизировано и не имеет персонала, что также создает идеальные условия для интровертов.

В этой стране никто не удивляется людям, которые устраивают себе ужин или обед в роскошном ресторане или посещают кино без компании.

Туристка также поделилась, что в Южной Корее еду заказывают через планшет, установленный на каждом столике. А в кафе делают заказ в специальных автоматах.

В этой стране также очень популярна доставка продуктов на дом. Курьеры не отдают заказы в руки клиентам, а оставляют их у дверей в специальных сумках.

@movaday -10% на зимний поток курса корейского✨🇰🇷 по ссылке в шапке профиля Inst @movaday ♬ Tokyo Skies at Sunrise - Melodikavibes

Ранее мы рассказывали о самом спокойном острове в Европе, где даже нет автомобилей. А также узнайте, что будет, если опоздать на самолет.