Стоимость путешествия из Украины в Южную Корею - цены на отели и еду

Туристка раскрыла стоимость путешествия из Украины в Южную Корею
На фоне популярности второго сезона дорамы "Игра в кальмара" многие туристы запланировали посетить Южную Корею. Путешествие из Киева в Сеул оказалось не таким дорогостоящим, как многие представляют.
Своими затратами на поездку поделилась пользовательница соцсети TikTok kristikuzenko.
Сколько стоят билеты из Киева в Сеул
Прежде всего для въезда в Южную Корею необходимо оформить визу, для украинцев она бесплатна.
Билеты из Киева в Перемышль на поезде путешественницы обошлись в 1000 гривен и еще за 500 грн она добралась на автобусе до Кракова. За перечень в 2 стороны Краков-Варшава-Сеул и обратно девушка отдала 550 евро (около 24 тысяч гривен).
Отель Hotel Ivory недалеко от центра Сеула стоил туристке вместе с подружкой 2 500 гривен за ночь. Номер был достаточно скромными условиями и с душем и туалетом прямо в комнате, однако прямо рядом с ним было расположено метро.
За 8 дней kristikuzenko потратила 8 500 гривен на еду в заведениях, питаясь 2-3 раза в день.
Общественный транспорт туристке обошелся в 1 700 гривен. Одноразовая поездка на метро и автобусах по городу стоит 40 гривен.
В Сеуле много музеев, которые можно посетить бесплатно. Вход в известные дворцы и зоопарк в городе стоит ориентировочно 250 гривен.
@kristikuzenko
Replying to @Сафинка в конце неправильно подсчитала, в общем потратила 47тыс грн #сеул #корея #южнаякорея♬ original sound - Кристина
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