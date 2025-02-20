Стоимость путешествия из Украины в Южную Корею - цены на отели и еду

Храм Haedong Yonggungsa и море Haeundae в Пусане. Фото: Freepik

На фоне популярности второго сезона дорамы "Игра в кальмара" многие туристы запланировали посетить Южную Корею. Путешествие из Киева в Сеул оказалось не таким дорогостоящим, как многие представляют.

Своими затратами на поездку поделилась пользовательница соцсети TikTok kristikuzenko.

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Прежде всего для въезда в Южную Корею необходимо оформить визу, для украинцев она бесплатна.

Билеты из Киева в Перемышль на поезде путешественницы обошлись в 1000 гривен и еще за 500 грн она добралась на автобусе до Кракова. За перечень в 2 стороны Краков-Варшава-Сеул и обратно девушка отдала 550 евро (около 24 тысяч гривен).

Отель Hotel Ivory недалеко от центра Сеула стоил туристке вместе с подружкой 2 500 гривен за ночь. Номер был достаточно скромными условиями и с душем и туалетом прямо в комнате, однако прямо рядом с ним было расположено метро.

За 8 дней kristikuzenko потратила 8 500 гривен на еду в заведениях, питаясь 2-3 раза в день.

Общественный транспорт туристке обошелся в 1 700 гривен. Одноразовая поездка на метро и автобусах по городу стоит 40 гривен.

В Сеуле много музеев, которые можно посетить бесплатно. Вход в известные дворцы и зоопарк в городе стоит ориентировочно 250 гривен.

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