Якої речі варто уникати в готельному номері — поради туристам та мандрівникам

Дівчина відпочиває в готельному номері. Фото: Freepik

Працівниця готелю викрила похмурі реалії чистоти готельних номерів. Краще уникати цієї речі, щоб не підхопити інфекцій та не зіпсувати відпустку.

Про це пише Express.

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Найбрудніша річ в готельному номері

Представниця готелю в соцмережах викрила аспекти прибирання в готелях, які часто залишаються поза увагою. Зокрема, вона зізналась, що рідко перуться великі ковдри з номерів. Саме тому керівництво готелів часто обирає для ліжок ковдри темного кольору.

"У більшості готелів не перуть велику ковдру, а лише простирадла". В одному закладі білу ковдру чистили лише тоді, коли на ній були видимі плями", — написала вона.

Відпочинок в готельному номері. Фото: Freepik

Окрім того, вона зізналась, що така сама історія як з ковдрами — і з подушками. Також вона розповіла, що в номерах доволі брудні меблі і чистять їх професійно у найкращому випадку один раз на рік.

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