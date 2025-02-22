Какой вещи стоит избегать в гостиничном номере — советы туристам и путешественникам

Девушка отдыхает в гостиничном номере. Фото: Freepik

Работница отеля разоблачила мрачные реалии чистоты гостиничных номеров. Лучше избегать этой вещи, чтобы не подхватить инфекций и не испортить отпуск.

Об этом пишет Express.

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Самая грязная вещь в гостиничном номере

Представительница отеля в соцсетях разоблачила аспекты уборки в отелях, которые часто остаются без внимания. В частности, она призналась, что редко стираются большие одеяла из номеров. Именно поэтому руководство отелей часто выбирает для кроватей одеяла темного цвета.

"В большинстве отелей не стирают большое одеяло, а только простыни. В одном заведении белое одеяло чистили только тогда, когда на нем были видимые пятна", — написала она.

Отдых в гостиничном номере. Фото: Freepik

Кроме того, она призналась, что такая же история как с одеялами — и с подушками. Также она рассказала, что в номерах довольно грязная мебель и чистят ее профессионально в лучшем случае один раз в год.

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